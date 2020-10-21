Bozkurt’tan 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü mesajı

AK Parti KDZ. Ereğli ilçe başkanı Saffet Bozkurt , 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü’nü kutladı.
AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt 21 Ekim Dünya Gazeteciler günü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Başkan Bozkurt yayımladığı mesajda , “Gece gündüz demeden fedakarca çalışan, siz kıymetli basın mensuplarımızın 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü'nü kutluyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi.
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