Vali Tutulmaz’dan 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü mesaj

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Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Mustafa Tutulmaz, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Toplumsal hayatın gelişmesi, güçlenmesi, toplumun bilinçlenmesi, bilgilendirilmesi ve kamuoyu oluşturulmasına büyük katkı sağlayan, görevlerini ‘Basın Meslek İlkelerini’ni esas alarak özveriyle yerine getiren basın mensuplarımızın 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü’nü kutluyor, çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum.”

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