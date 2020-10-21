'Kömür ücreti' cinayetine 25 yıl hapis

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Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK Kozlu'da, sattığı kömürün parasını vermediği gerekçesiyle İYİ Parti İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Metin Alagözğoulları´nı (56) parti binasında boğazını keserek öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Sabahattin Kardaş, 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, İYİ Parti Kozlu İlçe Başkanlığı'nda geçen yıl 3 Haziran günü meydana geldi. Sabahattin Kardaş ile Metin Alagözoğulları, iddiaya göre kömür ücreti nedeniyle tartıştı. Kardaş, tartışma sırasında yanında getirdiği bıçakla Alagözoğulları´nı boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Alagözoğulları, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan Kardaş ise tutuklandı. Sabahattin Kardaş hakkında 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Sabahattin Kardaş ile Metin Alagözoğulları'nın yakınları katıldı. Karar öncesi son sözü sorulan Kardaş, yaşanan olay nedeniyle pişman ve üzgün olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti, Kardaş'ı 25 yıl hapis cezasına çarptırdı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN

2020-10-21 16:37:49



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