Doğalgazdan etkilenen kadın hastaneye kaldırıldı

Zonguldak'ta doğalgazdan etkilenen kadın sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre Kozlu ilçesine bağlı Topbaşı Mahallesi Gürgentepe Sokak üzerinde ikamet eden A.D., fenalaştı. Ailesinin fenalaştığını gören A.D., haber verilmesi üzerine 112 acil sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. A.D.'nın doğalgazdan zehirlendiği şüphesiyle kaldırıldığı hastanedeki tedavisi sürüyor.
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.