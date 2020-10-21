TFF 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 0 - Amed Sportif Faaliyetler: 1

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta Zonguldak Kömürspor, Devrek Şehir Stadı'nda Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaştı. Mücadele Amed Sportif Faaliyetler'in 10'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Stat: Devrek
Hakemler: Mehmet Türkmen xx, Musa Murat Emre xx, Mehmet Saldıraner xx
Zonguldak Kömürspor: Taha Cengiz xx, Serbay xx, Hakan xx, Murat xx, İlker xx, Berkan xx, Aykut xx, Batuhan x (Hüseyin dk. 66 ?), Emre xx, Ahmet Hakan x (İhsan Furkan dk. 81 ?), Sinan xx
Amed Sportif Faaliyetler: Bekir x (Abdullah dk. 56 ?), Serkan xx, Deniz xx, Emrah xx, Ümit xx, Bünyamin x, Mansur xx, Güray x (Oğuzhan dk. 46 ?), Muhlis x (Yusuf dk. 54 ?), Sinan xx, Batuhan x (Anıl dk. 79 ?)
Gol: Sinan (dk. 87) (Amed Sportif Faaliyetler)
Sarı Kartlar: Berkan, (Zonguldak Kömürspor), Serkan, Bünyamin, (Amed Sportif Faaliyetler)
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