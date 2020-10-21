Kdz. Ereğli’de 2 bin 500 adet Osmanlı Çileği fidesi dağıtılacak

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediyesi tarafından vatandaşlara 2 bin 500 adet Osmanlı Çileği fidesinin dağıtılacağı belirtildi.

Dünyada sadece Kdz. Ereğli’de yetişen, rengi, aroması ve kokusu ile diğer çilek türlerinin en lezzetlisi kabul edilen Osmanlı Çileği’ne sahip çıkmak, üretimini artırmak için harekete geçen Kdz. Ereğli Belediyesi, 2 bin 500 adet ücretsiz fide dağıtımı yapacak.

Belediyenin Delihakkı bölgesindeki tesislerinde üretilen 2 bin 500 Osmanlı Çileği fidesinden almak isteyen vatandaşlar, Temizlik İşleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler Birimi’ne 28 Ekim’e kadar başvurabilecekler. Başvuruların ardından fidelerin dağıtımına başlanacağı belirtildi.

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