23 kişinin koronavirüse yakalandığı köy, karantinaya alındı



Gürkay GÜNDOĞAN/GÖKÇEBEY (Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK'ın Gökçebey ilçesine bağlı Yeşil köy, 17 evde, toplam 23 kişide koronavirüs tespit edilmesi üzerine karantinaya alındı.

Gökçebey'e bağlı, 589 nüfuslu Yeşil köyde, 17 evde yaşayan 23 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, köyde yaptığı filyasyon çalışmasının ardından 75 kişinin de koronavirüse yakalananlarla temaslı olduğunu tespit etti. Gökçebey Kaymakamlığı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, köyün 14 gün karantinaya alınmasına karar verdi. Karantina kararı, cami hoparlörünün yanı sıra köyde devriye gezen jandarma ekiplerince halka duyuruldu. Duyuruda, köylülerin ihtiyaçlarının jandarma ve kaymakamlıkça karşılanacağı belirtilerek, acil olmadıkça evlerden dışarı çıkılmaması istendi. Köy giriş ve çıkışları da jandarma ekiplerince bariyerlerle kapatıldı. Jandarma, köyün giriş ve çıkışlarına uyarı levhası asarak, 24 saat nöbet tutmaya başladı.DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Gökçebey Gürkay GÜNDOĞAN

2020-10-22 12:54:50



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