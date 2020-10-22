Zonguldak’ta OSB ve fabrikalara denetim

Zonguldak Valiliği denetim ekipleri 48 ekiple Organize Sanayi Bölgeleri, fabrika, işletme yerleri ve personel servisleri gibi yerleri denetledi.

Zonguldak Valiliği denetim ekipleri 7 günde 48 ekiple Organize Sanayi Bölgeleri, fabrika, işletme yerleri ve personel servisleri gibi yerleri denetledi. Denetimlerde 17 OSB, 17 fabrika, işletme ve 202 personel servisi denetlendi. Zonguldak Valiliği tarafından yapılan denetimde, 4 fabrikaya uyarı yapılırken herhangi bir cezai işlem uygulanmadı.

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