Gülüç Belediyesi kan bağışı kampanyası düzenledi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediyesi tarafından Kdz. Ereğli Kızılay Derneği işbirliği ile kan bağışı kampanyası düzenledi.

Gülüç Belediye Başkanı Gökhan M. Demirtaş pandemi döneminde kan ihtiyacına daha fazla ihtiyaç duyulduğunu dikkate alarak beldede kan bağışı kampanyası düzenlediklerini söyledi. Kdz. Ereğli Kızılay Derneği ve Zonguldak Kızılay Kan Merkezi ile birlikte düzenlenen kan bağışı kampanyasına katılımın memnuniyet verici olduğunu ifade eden Başkan Demirtaş “Covid19 salgını sürecinde bağışçı sayısının azalması nedeniyle zaman zaman kan stoklarında düşüşler yaşandığını biliyoruz. Bizde Zonguldak Kızılay Kan Merkezi’ne destek olmak amacıyla Kdz. Ereğli Kızılay Derneği ile birlikte kan bağışı kampanyası düzenledik. Kampanyaya destek veren belediye personelimiz, meclis üyelerimiz, muhtarlarımız, iş adamlarımız ve esnaflarımız olmak üzere tüm Gülüç halkına teşekkür ediyorum. Ayrıca Zonguldak Kızılay Kan Merkezi çalışanları ile Kdz. Ereğli Kızılay Derneği Başkanı Yaşar Ciğer ile yönetimine şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Kdz. Ereğli Kızılay Derneği Başkanı Yaşar Ciğer ise duyarlı davranışından dolayı Gülüç Belediye Başkanı Gökhan M. Demirtaş ile kampanyaya katılarak kan bağışında bulunan herkese teşekkür etti. Başkan Ciğer, Gülüç’te ilk kez kan bağışı kampanyası düzenlemelerine rağmen yaşanan yoğun katılımın kendilerine fazlasıyla mutlu ettiğini söyledi.

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