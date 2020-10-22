Başkan Bozkurt’tan birlik ve beraberlik mesajı

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt kendisine hayırlı olsun ziyaretine gelen Sivil Toplum Kuruluşu (STK) temsilcilerini kabul ederek birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Türk Hava Kurumu (THK) Kdz. Ereğli Şube Başkanı Abdullah Hasçelik ve Yönetimi, Kdz. Ereğli Balı Mahallesi Muhtarı Hüseyin Yılmaz ile azaları ve Üniversite Kent Birliği Platformu, AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Teşkilatı'nda İlçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret ederek, başarı temennisinde bulundular.

İlk ziyaret Türk Hava Kurumu Kdz. Ereğli Şube Başkanı Abdullah Hasçelik ve Yönetimi tarafından gerçekleştirildi. AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt ve Yönetim Kurulu Üyelerine yeni görevlerinde başarılar dileyen Hasçelik, ziyarette yaptığı konuşmasında şunları söyledi:

"Size ve yönetiminize görevinizde başarılar diliyoruz. Sivil toplum örgütünün başı olarak elimizden gelen ne ise birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarımızı yürüteceğiz.”

Hasçelik, ayrıca Başkan Bozkurt’a kurum olarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt ise Hasçelik’e teşekkür ederek; “Hoş geldiniz, bizi kalabalık bir şekilde ziyaret ettiniz, onurlandırdınız. Türk Hava Kurumu’nun İlçemizdeki çalışmaları, hizmetleri ortada. Bu anlamda da sizlere teşekkür ediyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte İlçemizdeki sivil toplum örgütleriyle iç içe, kol kola olacağız. Onlarla birlikte istişare ederek, Ereğli’yi güzel noktalara götürme noktasında düşüncemiz var. Türk Hava Kurumu da bu anlamda önemli bir kurum. İnşallah beraber çalışacağız.” dedi.

Ziyaretin sonunda Türk Hava Kurumu Başkanı Hasçelik, İlçe Başkanı Bozkurt’un yakasına kurumun rozetini taktı, ardından kurumun bayrağını takdim etti.

Günün ikinci ziyareti Kdz Ereğli Balı Mahallesi Muhtarı Hüseyin Yılmaz ve Azaları tarafından gerçekleştirildi. Muhtar Yılmaz, İlçe Başkanı Bozkurt ve Yönetimine hayırlı olsun temennisinde bulunarak çalışmalarında başarılar diledi. Başkan Bozkurt ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Muhtar Yılmaz ve azalarına teşekkür etti.

Günün son ziyareti ise Üniversite Kent Birliği Platformu tarafından gerçekleştirildi. Platform üyeleri, Başkan Bozkurt ve Yönetimine hayırlı olsun temennilerinde bulunup başarılar dilerken; Bozkurt’ta ziyaretlerinden dolayı platform üyelerine teşekkür etti.

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