Otoyol işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 14 yaralı

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Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- ANKARA -Niğde otoyolunun Aksaray´ın Sarıyahşi ilçesi bölümünde işçi servisinin devrilmesi sonucu 14 işçi yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında AnkaraNiğde otoyolu Aksaray´ın Sarıyahşi ilçesi yakınlarında meydana geldi. Trafiğe kapalı olan otoyolda çalışan işçileri taşıyan Mustafa Sönmez (45) yönetimindeki 68 AAV 834 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü Mustafa Sönmez ile araçta bulunan 13 işçi yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla Kırşehir, Sarıyahşi ve Aksara'daki hastanelere kaldırıldı. Kırşehir´de tedaviye alınan 2 işçinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

İşçilerin gece mesaisi sonrası Sarıyahşi ilçesinde bulunan şantiyeye gittikleri bildirildi.DHA-Genel Türkiye-Zonguldak Erkan ALTUNTAŞ

2020-10-23 08:02:10



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