Zonguldak’ta 2 bin 364 kişiye izolasyon denetimi

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Zonguldak'ta il genelinde salgın denetim merkezince 148 ekip ve 458 personel tarafından izolasyona tabi tutulan 2 bin 364 kişiye denetleme gerçekleştirildi.

Zonguldak Valiliği denetim ekipleri 7 günde 148 ekiple tanılı ya da temaslı olması nedeniyle izolasyona tabi tutulan kişiler denetledi. Denetimde izolasyona tabi 2 bin 364 kişi denetlendi. Korona virüsle mücadelede denetimlerin aralıksız devam edeceği ve vatandaşların kurallara uymaları gerektiği belirtildi.

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