İhtiyaç sahibi öğrencilere tablet desteği

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Çatalağzı Sosyal Yardımlaşma Derneği ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet desteğinde bulundu.

Çatalağzı Sosyal Yardımlaşma Derneği geçen hafta başlattığı kampanya sonucunda bölgedeki okullara ve mahalledeki ihtiyaç sahibi öğrencilere destek amacıyla çalışma başlattı. Öğrencilerin kullanımı için hayırseverlerin destekleriyle bağışlanan tabletler ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Dernek yönetimi projede destek olan hayırseverlere teşekkür etti.

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