Misinaya dolanan martıyı itfaiye kurtardı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Cem SÜRMENELİ/ALAPLI(Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde balıkçıların oltasındaki yemi almaya çalışırken ayağı misinaya dolanan ve kanadına kancalar batan martı, itfaiye müdürlüğüne götürüldü. İtfaiyeciler, martının ayağına dolanan misinayı kesip, kanadına batan kancaları çıkardı.

Alaplı ilçe limanında balık tutan balıkçıların oltasındaki yemi almaya çalışan martının ayağı misinaya dolanırken, kanadına da kancalar battı. Balıkçıların haber vermesi üzerine bölgeye gelen itfaiye, martıyı alarak Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne getirdi. Martının ayağına dolanan misinalar kesilip, kanadına batan kancalar çıkarıldı.

Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürü Sinan Taşkın, "Amatör balıkçılar avlandığı sırada oltadaki yemi almaya çalışırken zoka ve misinaya dolanarak ayak ve kanadından yaralanmış. Kanadına dolanan misina ile kancaları yarım saat süren bir çalışma sonrası çıkardık. Tedavisini yaparak karnını doyurduktan sonra tekrar doğaya salacağız" dedi. DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Alaplı Cem SÜRMENELİ

2020-10-23 13:44:06



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.