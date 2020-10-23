80 yaşındaki Hasan Dede'ye 'poşet delik' diye saldırdı Emekli imam Hasan Gider "Ben ona iyilik ettim o bana kötülük yaptı"

Zonguldak'ta 80 yaşındaki Hasan Gider, evinin alt katındaki atölyesinde yapıp sattığı tahta mutfak eşyalarından satın almak isteyen B.K.'nin "poşet delik" iddiasıyla saldırısına uğradı. Yaşanan olaya üzülen Gider, çocuklarının yardımıyla saldırıdan kurtuldu. O anları anlatan emekli imam Gider, "Ben ona geldiği andan itibaren yardım ettim o bana kötülük etti. Ben 80 yaşında adamım benim ona gücüm yetmez. Benim ancak çalışmaya gücüm yeter" dedi.

İddialara göre olay Gökçebey ilçesine bağlı Muharremler köyünde yaşandı. Köyde yaşayan emekli imam 80 yaşındaki Hasan Gider, evinin alt katında tahtadan mutfak eşyaları yapıp satarken atölyesine gelen B.K. isimli şüpheli fincan takımı satın aldı. Satın alınan ürünü poşetleyen yaşlı adam, ürünü poşetlediği sırada B.K.'nın saldırısına uğradı. Poşetin delik olduğunu iddia eden B.K., yaşlı adama tokat attı. Yaşlı adam yere düşerken B.K., üzerindeki bıçağı çıkartarak Hasan Gider'e doğrulttu. Bu sırada yaşlı adamın imdadına çocukları yetişti.

Saldırganı engelleyen yaşlı adamın oğlu ve kızı, B.K.'yı atölyeden çıkarttı. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan B.K.'nın psikolojik rahatsızlıkları olduğu öğrenildi. Zanlı, Atatürk Devlet Hastanesi psikiyatri bölümünde tedavi altına alındı.

Yaşadığı o anları anlatan 80 yaşındaki Hasan Gider, Adamın biri müşteri olarak yanıma geldi. Cebinden telefon çıkarttı. Telefonda kahve veya çay açacak şekilde bir şey gösterdi bana bundan var mı dedi bana. Bende hazır var dedim kendisine poşetle takdim ettim. 1 dakika sonra geri döndü poşet delikmiş dedi bende yeni poşet verdim. Sen bana karşı mı geliyorsun dedi bana bende ben sana karşı gelmiyorum dedim. Ondan sonra bir tokat attı bana öyle hızlı vurdu ki sanki yüzüm koptu zannettim. Sonra gözlüklerimi aldı duvara vurarak ezdi sonra bana bıçak çekti. Buradan nasıl olduysa kalktım elime bir şey aldım. Beni alışıyla beraber bir itti geriye arkamda çocuklar vardı onlar destek oldu yoksa betona düşseydim bende bir hal kalmayacaktı. Muhtardan Allah razı olsun. Karakola telefon etti hemen ekipler geldi. Bu şahıs buradan çıktıktan sonra bakkala gidiyor orada kalemleri kırıyor. Sonra ekipler tarafından kahvede yakalandı. Kendisi bağımlıymış üzerinden hap falan çıkmış” dedi.

Ben ona yardım ettim o bana kötülük etti

Kendisinin ona yardım ettiğini ifade eden 80 yaşındaki emekli imam Hasan Gider, “Ben ona geldiği andan itibaren yardım ettim o bana kötülük etti. Ben 80 yaşında adamım benim ona gücüm yetmez. Benim ancak çalışmaya gücüm yeter” şeklide konuştu.

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