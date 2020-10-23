Taksiyi vermeyen babasını öldüren zanlı adliyede

Zonguldak'ta taksiyi kendisine vermediği iddiasıyla babası ile tartışan ardından da defalarca bıçaklayarak öldüren Egemen Ş. Zonguldak Adliyesi’ne sevk edildi.

Olay, dün gece Kozlu ilçesi Güney Mahallesi'nde yaşandı. 26 yaşındaki Egemen Ş.; dün akşam saatlerinde babası Mehmet Ş. ile tartışmaya başladı. Babasından ticari taksiyi isteyen genç bu talebi reddedilince tartışmayı sürdürdü. Büyüyen kavgada katil zanlısı genç eline aldığı bıçağı babası Mehmet Ş.'ye defalarca sapladı. Göğsünden ve sırtından 56 bıçak darbesi ile ağır yaralanan baba Mehmet Ş., ağır yaralandı. Bu sırada evden çıkarak uzaklaşan Egemen Ş. ise kendisini yolda gören komşusuna, "Babamla tartıştık. Ambulans çağırın" diyerek olay yerinden uzaklaştı.

Komşuların haber vermesiyle olay yerine gelen acil sağlık ekipleri baba Mehmet Ş.'ye ambulansta dakikalarca müdahalede bulundu. Hayati tehlikesi bulunan Mehmet Ş. kaldırıldığı BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Egemen Ş.'nin ise polis ekiplerince kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Gece boyu sorgusu süren katil zanlısı evlat, geniş güvenlik önlemleri altında Zonguldak Adliyesi’ne sevk edildi.

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