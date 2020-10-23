BEÜ Diş Hekimliğinde korona virüs önlemleri

Çin’ in Vuhan kentinde başlayan ve tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden Koronavirüs (COVID19) pandemisinde ağız diş sağlığı hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi amacıyla Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde birçok önlem alındı.

Alınan önlemlerle ilgili olarak konuşan Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Murat Koçak; Tedavi öncesi ve sonrası bu alanları dezenfeksiyonu özel cihazlarla sağlandığını ve ağız dışı vakum sistemleri ile damlacık yoluyla bulaşma riskini azaltacak cihazlar da temin edildiğini ifade eden Koçak, “Koronavirüs pandemisinde uygulanacak ağız diş sağlığı hizmetleri çerçevesinde oluşabilecek hasta yoğunluğunu yönetmek ve klinik planlaması yapmak üzere acil ve zorunlu hizmetlere öncelik verilerek çalışmaktayız. Sağlık Bakanlığının aldığı kararlar ve yayınladığı rehberlere uygun olarak ve ayrıca Enfeksiyon Kontrol Komitemizin aldığı kararlar doğrultusunda bulaşıcı riskini önlemek amacıyla kliniklerimizde gereken tedbirler alınmış ve hassasiyetle uygulanmaktadır. Dental işlemler sırasında hava yoluyla bulaşma riskine karşılık dental ünitelerin çevrelerinde paravanlar oluşturularak tam izole tedavi alanları oluşturulmuştur. Tedavi öncesi ve sonrası bu alanları dezenfeksiyonu özel cihazlarla sağlanmaktadır. Ayrıca ağız dışı vakum sistemleri ile damlacık yoluyla bulaşma riskini azaltacak cihazlar da temin edilmiştir” dedi.

“Hem hasta hem de hekimlerin sağlığı çok önemli”

Pandemi sürecinde hem hastaların hem de hekimlerin sağlığını korumanın çok önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. KOÇAK; ‘Koronavirüs ile mücadelede önlemlerimizi alarak dental işlemleri uygulamaya çalışıyoruz. Acil tedavilerle birlikte hasta mağduriyetlerinin de giderilmesi için kliniklerimizde hazırlıklarımızı yaptık. Tedavisi devam eden ve yeni hastalarımızın kliniklerimize telefon ile veya şahsen başvurmaları halinde gerekli bilgilendirmeler yapılarak yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu süreçte bizlere desteklerini esirgemeyen Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Çufalı’ya teşekkürlerimizi sunuyoruz” şeklinde konuştu.

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