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110 yıllık tarih ‘Kültür Vadisi’ ile hayat bulacak Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz: "Endüstriyel mirasımızı önceleyerek; bir strateji ile ilimizi turizm alanında pazarlamamız lazım"

İHA

110 yıllık tarih ‘Kültür Vadisi’ ile hayat bulacak Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz: "Endüstriyel mirasımızı önceleyerek; bir strateji ile ilimizi turizm alanında pazarlamamız lazım"

Zonguldak'ta endüstriyel mirasın korunması ve turizme kazandırılması amacıyla hayata geçirilmesi planlanan Üzülmez Kültür Vadisi projesinin lansmanı gerçekleştirildi. Projenin tamamlanması ile birlikte 110 yıllık tarih yeniden hayat bulacak.
Zonguldak'ta kentin sosyal ve ekonomik hafızasında önemli yer edinen endüstri yapılarının, görsel önemlerine, dönemlerine ait niteliklerine ve şehrin ensütriyel tarihine dikkat çekmek amacıyla atıl vaziyetteki eski lavuar binası ve atölye binalarının işlev kazandırılması amacıyla hayata geçirilen Üzülmez Kültür Vadisi Projesi'nin tanıtım toplantısı düzenlendi.
İl Özel İdaresi ve BAKKA arasında imzalanan; Dünya Mühendislik Firması'nın çalışmalarına başladığı 17 milyon 178 bin liralık projenin 500 günde bitirilmesi hedefleniyor. Tanıtım toplantısına protokol üyeleri ve davetliler ile Dünya Mühendislik firması yetkilisi Hacı Mehmet Gençer de katıldı. Saygı duruşunun ardından projenin tanıtımı ve atıl vaziyetteki binaların geçmişten günümüze süreci aktarıldı. Proje ile Zonguldak'ın kent belleği ve kent hayatını zenginleştirmek, kentin endüstriyel mirasının deneyim turizmine kazandırılması amaçlarına hizmet edecek şekilde proje konusu alanın yeniden işlevlendirilmesi amaçlanıyor.
Projede açık otopark, kent parkı, çocuk oyun alanı, peyzaj alanları, gezi tüneli, etkinlik alanları, meydanlar, derebaca deneyim yolu, kültür atölyesi, müzerestoran, jeopark müzesi gibi alanlar oluşturulacak. Toplantının açılış konuşmasını yapan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ahmet Karayılmaz, çalışmada emeği geçenlere teşekkür etti.
Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan endüstri mirasının yeniden hayat bulacağına dikkat çekerek işletmesine talip olduklarını vurguladı.

"Güzelliklerimizi bütün dünyaya anlatacağız"
Zonguldak'ta yıllarca yer altındaki kömürün çıkartılması için mücadeleler verildiğini aktaran AK Parti Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen, Almanya Ruhr havzasından örnekler vererek şöyle dedi:
"Gökgöl Mağarası'ndan başlıyorsunuz Üzülmez Kültür Vadisi arkasından Maden Müzesi dolayısıyla Zonguldak girişinden çıkışına kadar bu eserlerin hayata kazandırılması ve sonrasında buraları görmek isteyenler için çalışılıyor. Buraları görmek isteyen çok insan var. Biz Almanya'ya gittiğimizde Ruhr havzasında maden bölgelerinde bu tür yerleri yeniden hayata geçirmişler. Bizim de hayran kalacak çok yerimiz var. Yer altı ile ilgilenirken yer üstüne bakamamışız. Geçimimizi yer altından sağlamışız. Emeğin başkenti olan Zonguldak böyle bir şehirdi. Bundan sonra yer altı ve yer üstü güzelliklerimizi gün üstüne çıkartıp bütün dünyaya ve Türkiye'ye anlatacağız."

"Şehrimizi marka haline getirirsek önemli kazanım elde edeceğiz"
Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz turizmin; çağın en önemli alanlarından birisi olduğuna dikkat çekti. Dünyada bir milyar insanın değişik amaçlarla gezdiğinin altını çizen Vali Mustafa Tutulmaz, Zonguldak deyince de akla maden sektörünün geldiğini hatırlattı. Bu endüstriyel mirasın tanıtılmasının kente önemli kazanım sağlayacağını vurgulayan Tutulmaz, şöyle dedi:
"Güzel bir başlangıca hep beraber şahitlik yapıyoruz. Turizm çağımızın en önemli alanlarından birisi. İnsanların refah düzeyi arttıkça başka illeri görme, başka kültürlere vakıf olma oralarda bulunma, dinlenme değişik amaçlarla bir hareketlilik başlıyor. Bundan 50 yıl önce hayal etmeyeceğimiz bir rakama şu an itibariyle ülke olarak ulaşmış durumdayız. Dünyada da şu anda 1 milyara yakın insan değişik amaçlarla geziyor. İş amacı oluyor, görme, dinlenme, denize girme, dağa çıkma çok değişik yönüyle bu gezmeyi artık bir amaç haline getirmiş durumda insanlar. Hele büyük şehirlerde iki üç günlük tatilde bile nereye gidileceği konusunda insanlar arayış içinde. Böyle olunca biz de Zonguldak adına bu sektörden yeterince pay almamız gerektiği ortaya çıkıyor. Bizim değerlerimiz var. Bu değerler yerin altıyla bağlantılı ilimizin adıyla özdeşleşmiş, Zonguldak deyince maden maden deyince Zonguldak akla gelmiş. Onu hala devam ettiren kültürel ve endüstriyel mirasları var. İçinde bulunduğumuz alan da bunlardan bir tanesi. Bizim bu tür endüstriyel mirasımızı önceleyerek bir strateji ile ilimizi turizm alanında pazarlamamız lazım. İlimizi eğer iyi tanıtabilirsek marka şehir haline getirirsek bundan çok önemli bir kazanım elde edeceğiz."
Tanıtım programı konuşmaların ardından hatıra fotoğrafı çektirilmesi ile son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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