Alkollü sürücü kullandığı otomobille önce ağaca, sonra cipe çarptı 

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Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, önce ağaca, ardından da park halindeki cipe çarptı. Yaralanan sürücünün 1.98 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kaza, saat 04.00 sıralarında Müftü Mahallesi Uzunkum Caddesi'nde meydana geldi. Nihat Berke Y. (25) yönetimindeki 35 AS 3668 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önce ağaca, ardından da park halindeki 67 UD 497 plakalı cipe çarptı. Yaralanan otomobil sürücüsünün yardımına bölgede devriye görevi yapan mahalle bekçileri koştu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Nihat Berke Y.'nin 1.98 promil alkollü olduğu belirlendi.DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE

2020-10-24 11:29:56



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