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İl Sağlık Müdüründen korona virüs açıklaması Zonguldak İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ertuğrul Güner, Bulaşın yüzde 50’si aile içi temas evde de mesafeli durmalıyız

İHA

Zonguldak İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ertuğrul Güner, korona virüs vak'aları hakkında bilgiler verdi. Güner yaptığı açıklamada Zonguldak'ta pandemi sürecinde Zonguldak'ta 66 bin kişiye test yapıldığını belirterek vatandaşları uyardı. Güner, "Bulaşın yüzde 50'si aile içi temas. Birisi dışarıdan virüsü getiriyor ve tüm aileye enfekte ediyor. bu yüzden evde de mesafeli durmalıyız" dedi.

İl Sağlık Müdüründen korona virüs açıklaması Zonguldak İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ertuğrul Güner, Bulaşın yüzde 50’si aile içi temas evde de mesafeli durmalıyız

Zonguldak İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ertuğrul Güner, korona virüs vak'aları hakkında bilgiler verdi. Güner yaptığı açıklamada Zonguldak’ta pandemi sürecinde Zonguldak’ta 66 bin kişiye test yapıldığını belirterek vatandaşları uyardı. Güner, “Bulaşın yüzde 50’si aile içi temas. Birisi dışarıdan virüsü getiriyor ve tüm aileye enfekte ediyor. bu yüzden evde de mesafeli durmalıyız” dedi.
Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti’nin Editör Masası’na konuğu oldu. Zonguldak İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ertuğrul Güner, koronavirüs ile ilgili açıklamalarda bulunarak pandemi döneminde Zonguldak’ta 66 bin kişiye test yapıldığını söyledi.
Zonguldak İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ertuğrul Güner, günde ortalama 800 kişiye test yapıldığını ifade ederek “Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesinde 3 PCR cihazı ile hizmet veriyoruz. Sayın Valimiz 850 rekor demişti. Şu an için günlük 750 800 bandında test yapıyoruz. Şuana kadar 66 bin kadar test yaptık. Zonguldak’ın yüzde 13’üne test yaptık. Eskiden günde 400 ortalama iken bu sayı 800’e yükseldi. Daha sık test yapıp daha çok vak'a tespit edip izole etmeye çalışıyoruz” dedi.

“Hastanelerimizin doluluk oranı yüzde 49”
Hastanelerin doluluk oranı ve solunum cihazı oranı ile ilgili bilgi veren Zonguldak İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ertuğrul Güner, “Mümkün olduğunca evde tedavi edip hastane yükünü azaltmaya çalışıyoruz. Şuan hastanelerimizin doluluk oranı yüzde 49 bandında yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68 solunum cihazı oranımız ise yüzde 23 seviyelerinde yoğun bakımda yüzde 68 oranın tamamı koronavirüs ile alakalı değil normal sağlık hizmetlerimiz bu konuda devam ediyor” dedi.

“5 milyon kişiye aşılama yapılması planlanıyor”
Alman ve Çin patentli 2 tane aşı olduğunu ifade eden Zonguldak İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ertuğrul Güner, “Sağlık Bakanımız Dr Fahrettin Koca dün açıkladı. Aralık ayı ortası gibi 2 tane Çin ve Alman patentli aşılar var. Bir tanesinin de Türkiye’de kullanılabileceğini yaklaşık 5 milyon kişiye de aşılamayı planladıklarını ifade ettiler. Bu bizim elimizi çok kuvvetlendirecek” dedi.

“Şuan bir dalgalanma var ama yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik”
Korona virüs pandemisi ile ilgili şuan pik yaptığını yani bir dalgalanma olduğunu ifade eden Zonguldak İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ertuğrul Güner, “Ben buradan bütün Zonguldaklılara şunu söylemek istiyorum. Şuan için bir pik dalgalanma var. Bunu biz maske ve mesafe kurallarına uyduktan sonra bu dalgalanmayı da şiddetli şekilde atlatmayıp Aralık ayının ortalarında veya sonları da aşıyı da bulabilirsek çok az bir hasarla biz bu virüs pandemisinden kurtulabileceğimizi düşünüyorum. Hepimiz maskeden sıkıldık. Ama yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Birkaç ay daha bu maskeye katlanaraktan sevdiklerimizden uzak kalaraktan bunu minimal hasarla atlatabiliriz.

“Evde de tedbiri elden bırakmamalıyız”
Vatandaşların evde de tedbiri elden bırakmamaları gerektiği ifade eden Zonguldak İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ertuğrul Güner, Bulaşın yüzde 50 gibi bir rakamın evde aile için temas olduğunu belirtti. Evde mesafeli durulması gerektiğini ifade eden Güner, “Bulaşın yüzde 50’si aile içi temas. Birisi dışarıdan virüsü getiriyor ve tüm aileye enfekte ediyor. Biz çünkü evimizin içinde mesafeye uymuyoruz, maskelerimizi çıkarıyoruz. Öpüşüyoruz, koklaşıyoruz ve sevdiklerimize sarılıyoruz ve bu kişiler aile içerisinde hele hele aile apartmanı ise bütün apartmanı enfekte ettiğini görüyoruz. Özellikle 65 Yaş ve üzeri sokağa çıkmazken torunlar, çocuklar bunlara bulaştırıyorlar. Bunlarda oran daha fazla yüzde 60’ı bu şeklide hasat oluyorlar ağır hasta oluyorlar. Bu nedenle bakanımızda açıkladı evimizin içinde de tedbirli olmalıyız. Sık sık evimizi havalandırmalıyız ve mesafeli durmalıyız” şeklinde konuştu.

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