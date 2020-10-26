AK Parti Milletvekilleri muhtarlarla buluştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti Milletvekilleri muhtarlarla buluştu

İHA

AK Parti Milletvekilleri muhtarlarla buluştu

AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu ve Hamdi Uçar partisinin Ereğli İlçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt’un düzenlediği programda köy muhtarları ile bir araya gelerek Armutlucuma bölgesinin sorunlarını görüştü.
AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt, yönetim kurulu üyeleri, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu, Hamdi Uçar, Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun, İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli, İl Genel Meclisi Üyeleri, Kdz. Ereğli Muhtarlar Derneği Başkanı Şükrü Kılıç, Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol ve bölge muhtarları Ereğli ilçesinde çeşitli bölgelerde incelemelerde bulunarak muhtarların taleplerini dinledi. AK Parti Milletvekilleri ve beraberindeki heyet Ören Mahallesi’nde hafif tonajlı araç ve yayalar için yapımı devam eden üst köprü, KızılcapınarOrmanlı sapağında yapılması planlanan kavşak yapımı, Elmacı Köyü’ne yapılması düşünülen alt geçitli dönüş yolu yapımı ve son olarak da EreğliDevrek yolundaki yapımı süren çalışmaları inceledi.
AK Parti Zonguldak Milletvekilleri incelemelerin ardından, Vakıf Köyü’ndeki Vakıf İlköğretim Okulu önünde düzenlenen programa katıldılar. Burada bölge muhtarları adına bir konuşma yapan Vakıf köyü Muhtarı Sadullah Karahan, en büyük sıkıntılarının yol olduğunu ifade etti. Köy yollarının özel idare ve köylere hizmet götürme birliği aracılığı ile bir şekilde yapıldığını ifade eden Muhtar Karahan, EreğliDevrek karayolunun yapılmasını istedi. Karahan konuşmasında şu ifadelere yer verdi; “Son aldığımız duyumlara göre de karayolları, ihaleyi alan firmanın çalışmalara devam edeceğini söyledi. Nasip olur da inşallah yolun devamını yaparlar. Diğer yandan, 11 tane köyün sağlık ocağı ile ilgili sorunu var. En yakın sağlık ocağı Öğberler köyünde var. Öğberler’deki sağlık ocağına sürekli burada kalabilecek bir sağlık memuru verilse iyi olur.”
Zonguldak İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli, ise özel idare olarak köylerde bir çok programı uyguladıklarını söyledi. Karaveli konuşmasında “Pandemiye rağmen biz yine özel idare olarak meclis üyesi arkadaşlarımızla beraber bölgede elimizden geleni yaptık. Allah’a şükür şuana kadar uygulamadığımız programımız yok gibi. Malumunuz Kasım ayı bütçe ayı, bütçe konusunda toplantılarımıza ayın 1’inden itibaren başlayacağız. Tabi yatırıma alacağımız ödenek çok önemli. Pandemiden dolayı İller Bankası paylarında da bir düşüş yaşandı. Ama inşallah, biz kurum olarak bunu bir şekilde telafi etmeye çalışacağız. Söylemiş olduğunuz tüm sorunları ve isteklerinizi arkadaşlarla beraber tekrar değerlendirmeye çalışacağız. Bu konuda bir tereddüdünüz olmasın. Sıkıştığımız yerde İlçe Başkanımız zaten burada, benim zaten telefonum her daim açık. Biz açamazsak il başkanım, vekillerim var. Biz bütün problemleri çözmekle mükellefiz. Çünkü bizim bir hedefimiz var; memleketimize hizmet etmek. Özellikle de 2023’te her zaman vermiş olduğunuz desteği sizlerden bir kez daha istiyoruz” dedi. Karaveli ayrıca muhtarları bölgelerinde kaçak yapılara izin vermemeleri noktasında uyardı.
AK Parti Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen ise konuşmasında bölge muhtarlarına EreğliDevrek karayolunun yapım çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Türkmen konuşmasında şu ifadelere yer verdi; “Yolun bir kısmı yapıldı. Geri kalan kısmını da Bayburt İnşaat yapıyordu. Bir aralar Zonguldak’taki tüm işleri yaptıkları dönem ‘Alalım biz bu işi Bayburt İnşaat’tan. Çalışmıyorlar bunlar’ dedik. İptal edecektik onların iş sözleşmesini ama onlar bu işi yapabileceklerine dair taahhüt verdi. Geçenlerde yine kendileriyle görüştüm. Aynen onun ifadesini söylüyorum ‘Ben oradan ekmek yedim, bütün imkânlarımı Zonguldak’a seferber edeceğim ve Zonguldak’ın işlerini yapacağım’ dedi. Bizim amacımız, Zonguldak’ta anayol ağı diye adlandırdığımız, başta DevrekEreğli arasındaki yol olmak üzere anayol ağında hiçbir eksiğimizin olmaması yönünde planlama yapmak. Müteahhidin de dediği gibi, bakanlıktan da aldığımız bilgilerle Allah’ın izniyle biz burayı söylenen süre içerisinde inşallah sıcak asfalt gibi az bir eksik ile bu yolu bitireceğiz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Zonguldak’ta 576 işletme denetlendi
YEREL HABERLER Zonguldak’ta 576 işletme denetlendi
Zonguldak'ta 7 gün 7 konu 7 denetim
YEREL HABERLER Zonguldak'ta 7 gün 7 konu 7 denetim
17 yaşındaki genç kendi yaptıkları içkiden zehirlendi
YEREL HABERLER 17 yaşındaki genç kendi yaptıkları içkiden zehirlendi
Sınava girecek aday dakikalarla yarıştı
YEREL HABERLER Sınava girecek aday dakikalarla yarıştı
Motosiklet uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Motosiklet uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı
Bisikletli çocuğa otomobil çarptı
YEREL HABERLER Bisikletli çocuğa otomobil çarptı
Ekmeği 0,75 kuruştan satan mahalle bakkalı vatandaşları mutlu etti
YEREL HABERLER Ekmeği 0,75 kuruştan satan mahalle bakkalı ...
İl Sağlık Müdüründen korona virüs açıklaması Zonguldak İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ertuğrul Güner, Bulaşın yüzde 50’si aile içi temas evde de mesafeli durmalıyız
YEREL HABERLER İl Sağlık Müdüründen korona virüs ...
Mahalle sakinleri telefon direklerinin yıkılacağı korkusuyla yaşıyor
YEREL HABERLER Mahalle sakinleri telefon direklerinin yıkılacağı ...
Diva-Sen’den Başkan Bozkurt’a ziyaret
YEREL HABERLER Diva-Sen’den Başkan Bozkurt’a ziyaret
Zonguldak’ta cami ve AVM'ler denetlendi
YEREL HABERLER Zonguldak’ta cami ve AVM'ler denetlendi
Emniyetten kumar operasyonu 6 iş yeri ve 24 kişiye cezai işlem uygulandı
YEREL HABERLER Emniyetten kumar operasyonu 6 iş yeri ve 24 kişiye ...
Alkollü sürücü kullandığı otomobille önce ağaca, sonra cipe çarptı 
YEREL HABERLER Alkollü sürücü kullandığı otomobille önce ağaca, ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X