Kan bağışçılarına çekilişle çeyrek altın

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Alaplı Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 28 Ekim Çarşamba günü düzenlenecek olan Kan Bağışı Kampanyasına destek verenlere çekilişle Çeyrek Altın hediye edecek.

Alaplı Belediyesi ve Kızılay Alaplı Şubesi iş birliğinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 28 Ekim Çarşamba günü Merkez Cami önünde kan bağışı kampanyası düzenlenecek. Kan bağışı kampanyasına destek veren bağışçılara çekilişle çeyrek altın hediye edilecek.

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kan bağışı kampanyası düzenleyeceklerini söyledi.

Kan bağışında bulunan vatandaşlarımız arasında yapılacak çekilişle bir kişiye çeyrek altın hediye edeceklerini ifade eden Tekin, “İçinde bulunduğumuz süreçte birbirimize destek olmanın en önemli ve değerli yollarından biri de kan bağışında bulunarak kan ihtiyacı olan vatandaşlarımıza umut olmaktır. Kan Hayattır. Herkes kan bağışı yaparak hayat kurtarılabilir. Kan bağışı kampanyasına destek olan vatandaşlarımız arasında yapılacak çekilişle 1 vatandaşımıza çeyrek altın hediye edeceğiz. Tüm vatandaşlarımızı 28 Ekim Çarşamba günü Merkez Cami önünde düzenlenecek kan bağışı kampanyasına destek olmaya ve kan bağışı ile kan ihtiyacı olan vatandaşlarımıza umut olmaya davet ediyorum” dedi.

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