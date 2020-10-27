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Kilimli İsmet İnönü ilkokuluna ‘’Okulum Temiz’’ belgesi verildi

İHA

Kilimli İsmet İnönü ilkokuluna ‘’Okulum Temiz’’ belgesi verildi

Zonguldak Kilimli ilçesinde bulunan Kilimli İsmet İnönü ilkokuluna ‘Okulum Temiz' belgesi verildi.
Zonguldak Kilimli İlçesinde eğitim öğretimini sürdüren Kilimli İsmet İnönü İlkokulu, Pandemi döneminde temizlik ve hijyen kurallarına uyum ve uygulandığının göstergesi olan ’Okulum Temiz’ belgesini İlçe Milli Eğitim Müdürü Muzaffer Yıldız ‘dan aldı. Kilimli İsmet İlkokulu’nu yanında ilçe Şube Müdürü İbrahim Akgün ve Okul müdürleri ile birlikte Kilimli İsmet İlkokulunu ziyaret eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Muzaffer Yıldız ‘’Okulum Temiz’’ Belgesini Okul Müdürü Cengiz Han Soysal’a takdim etti.
Okul müdürü Cengiz Han Soysal İlçe Mili Eğitim Müdürü Muzaffer Yıldız’a nazik ziyaretleri dolayısıyla teşekkür ederek şunları söyledi:
"Böyle kritik bir dönemde insan sağlığını ve öğrencilerimizin sağlıklı ve hijyenik bir ortamda Eğitim Öğretim görmelerini daha da önemli hale getiren bu belgeyi almaya hak kazanmak bizleri son derece memnun etmiştir. Bu vesileyle Okulumuzu ziyarete gelerek bizi bu belgeyle onurlandıran İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Muzaffer Yıldız’a teşekkürlerimizi sunuyoruz ve bu belgenin alınmasında emeği geçen herkesi Kilimli İsmet İnönü İlkokulu Ailesi olarak candan kutluyorum."

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