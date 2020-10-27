Zonguldak’ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Programı belli oldu

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama programı açıklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Zonguldak’taki programlar 28 Ekim'de başlayıp, 29 Ekim Perşembe günü kutlama töreniyle sona erecek.

28 Ekim günü saat 13:00’da Valilik önünde bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk sunulması ile başlayacak olan program, 29 Ekim günü saat 10:00’da gerçekleşecek olan çeşitli resmi programlar ile devam edecek. Kutlamalar akşam 20:00’da havai fişek gösterisi ile sona erecek.

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