Vefat eden meclis üyesi son yolculuğuna uğurlandı

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Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediyesi eski meclis üyelerinden Erol Güven hayatını kaybetti.

Gülüç Belediyesi eski meclis üyelerinden Erol Güven geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat etti. Merhum Güven için Gülüç Belediyesi Vesile Dikmen İlk ve Ortaokulu Bahçesi’nde tören düzenlendi. Eski Meclis Üyesi Güven alınan helallik, kılınan cenaze namazı ve duaların ardından Gülüç mezarlığına defnedildi. Cenaze törenine Gülüç Belediye Başkanı Gökhan M. Demirtaş, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve yakınları katıldı.

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