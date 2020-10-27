Başkan Posbıyık, Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı. Başkan Posbıyık mesajında; “Cumhuriyetimizi korumak ve geliştirmek için pusulamız Atatürk ilkeleri ve devrimleridir” dedi.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı yayınladığı mesaj ile kutladı. Başkan Posbıyık, mesajında şu görüşlere yer verdi; “Cumhuriyet Bayramımızı büyük bir coşkuyla, umutla ve heyecanla kutluyoruz. Bu tarihi günde, bağımsızlık, özgürlük ve demokrasi için hep beraber kenetleneceğiz. Aşkım Ereğli. Cumhuriyetin ve bağımsızlığın kıymetini her geçen gün daha iyi anlıyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı yolda, çağdaş uygarlık hedefi doğrultusunda hep beraber yürümeye devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin değerlerine sahip çıkacağız. Mustafa Kemal Atatürk’ün sözlerini tekrar hatırlayalım: "Türk ulusuna en yaraşır yönetim biçimi kuşku yok ki cumhuriyettir." Evet, Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet, yurttaş olmak, din ve vicdan özgürlüğü demektir; Eşitlik, adalet ve insan hakları demektir; Tam bağımsızlık ve çağdaşlık demektir; En önemlisi akıl ve bilim demektir. Cumhuriyet, bu topraklarda demokrasinin, insan haklarının, kadın haklarının güvencesi oldu ve olmaya devam edecek. Cumhuriyet, bağımsızlığın, özgürlüğün ve Atatürk’ün çizdiği çağdaş uygarlık yolunun teminatıdır. Atalarımızın Cumhuriyeti kurmak için verdiği mücadeleyi hiçbir zaman unutmayacağız. Cumhuriyetimizi korumak ve geliştirmek için pusulamız Atatürk ilkeleri ve devrimleridir. Atatürk, en zor koşullarda Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni açarak, halkın temsilcileri eliyle kendi kendini yönetmesinin temelini oluşturmuştur. Cumhuriyete sahip çıkmak bu nedenle milli iradeye de sahip çıkmak demektir. Bugün bu topraklarda özgürce yaşayan herkesin Mustafa Kemal Atatürk'e ve onun silah arkadaşlarına, Cumhuriyeti kuranlara sonsuz saygı ve vefa borcu vardır. Önlerinde saygıyla eğiliyor, rahmetle, minnetle anıyoruz. Cumhuriyeti korumak ve yaşatmak bizlerin en büyük sorumluluğudur. Bu büyük günde “Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi”ni bir kez daha hatırlayalım: “Ey Türk Gençliği birinci vazifen Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli buldur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir. Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur.”

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