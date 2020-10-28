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Zonguldak'ta en iyi narkotik polisi anne projesi kapsamında narkorehber modülü anlatıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından uyuşturucu ile mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen “En İyi Narkotik Polisi Anne” projesi kapsamında; Zonguldak'ta 14:0015:00 saatleri arasında Fatih Halk Eğitim Merkezi’nde 20 anne ve anne adayı yetişkine NarkoRehber modülü anlatıldı. Proje kapsamında UYUMA (Uyuşturucu ile Mücadele Aplikasyonu) da anne adaylarına tanıtıldı. İki Ekmek filmi gösterimi ile birlikte katılımcılara NarkoTest uygulandı.

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