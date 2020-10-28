Yalnız yaşadığı evinden kötü kokular gelince öldüğü anlaşıldı

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA)ZONGULDAK'ta, bir süredir kendisinden haber alınamayan Ahmet Gürsoy (51), evinde ölü bulundu.
Olay, gece saatlerinde Rat Mahallesi 3. Durak Sokak'ta meydana geldi. İkamet ettiği Balıkesir'den yaklaşık 1 ay önce memleketine gelen Ahmet Gürsoy'un evinden gelen kötü kokular üzerine ağabeyi içeri girdi. Ahmet Gürsoy'un cesediyle karşılaşan ağabeyi durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, evde incelemede bulundu. Yaklaşık 20 gün önce öldüğü tahmin edilen Ahmet Gürsoy'un cesedi, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı, Gürsoy'un ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN
2020-10-28 02:18:30
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.