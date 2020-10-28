ZBEÜ; halkla ilişkiler ve hasta birimi hizmetlerine devam ediyor

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Halkla İlişkiler Birimi ve Hasta İletişim birimi hizmetlerine devam ediyor.

ZBEÜ; Sağlık Bakanlığının kalite standartları gereğince Uygulama ve Araştırma Merkezinde Halkla İlişkiler Birimi ve Hasta İletişim Birimi oluşturdu. Birimlerin hizmetleri oldukça başarılı bir şekilde devam ediyor, birimden yararlananların sayısı ve memnuniyeti her geçen gün daha da artıyor.

Birimler temelde; hastaların hizmet alım sürecinde karşılaştıkları sorunların çözümüne yardımcı olan, hak ihlaline uğradığını düşünen hasta ve hasta yakınlarının mağduriyetlerinin giderilmesine çalışan üniteler olarak çalışıyor. Birimlerde, hasta ve hasta yakınlarının başvuruları alınıyor, ilk görüşme yapılarak başvuru sahibinin talepleri karşılamak üzere ilgili birim, poliklinik, başhekimlik düzeylerinde çözümün bir parçası oluyor. Bu süreçte, başvurular yerinde çözülürse, yerinde çözülen sorunlar defterini doldurularak, yerinde çözülemeyen sorunlar için ise hasta hakları başvuru formunu doldurarak süreç işletiliyor. Başvuru alındığında durum acil ise aynı gün hastane idaresi bilgilendiriliyor.

Birimlerde; tüm hasta ve hasta yakınlarının danışmanlığı ve hak savunuculuğu yapılıyor. Çocuklar, gebeler, 65 yaş üstü vatandaşlar ve engelli vatandaşlara pozitif ayrım uygulanıyor. Birimler hasta haklarını daha çok koruyan ve hastaları memnun etmeye ve alınan kararlara hastaları da dahil etmeye yönelik uygulamalar için çaba gösteriyor. Birimde çalışan personeller hasta hakları uygulamaları ile ilgili araştırmalara, seminerlere katılıyor, güncel ve konu ile ilgili yayınları takip ediyor.

Başhekim Prof. Dr. Şenay Özdolap ve Hasta İletişim Birimi Sorumlusu Uzm. Feride Dursun ve Halkla ilişkiler Birimi Sorumlusu Ünal Okur yaptıkları açıklamalarda yakın zamanda birimleri ziyaret eden Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı’ya birime verdikleri destek için teşekkür ettiler.

Birimin çalışmalarının çok olumlu geri dönüşlerini olduğunu belirtilen birim amirleri, merkezde bir bütün olarak insanın iyilik halinin esas alındığını için birimin önemine vurgu yaptılar. Görüşülen hastalar ve hasta yakınları ziyaretten ve bilgilendirmeden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Hasta İletişim birimine 0372 261 22 00, Halka İlişkiler birimine de 0372 261 26 63 telefon numaralarından ulaşılabilecek.

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