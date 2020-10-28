Çaycuma'da Cumhuriyet Bayramı öncesi çelenk sunuldu

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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Çaycuma Kaymakamlığı önünde Cumhuriyet Bayramının 97. yıl dönümü kutlama törenine İlçe Kaymakamı Muharrem Coşgun, İlçe Belediye Başkan vekili Sezai Bilici, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Samet Tonga, İlçe Emniyet Müdürü Ali Rıza Gökmen, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, siyasî partililer, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve daire amirleri katıldı.

Atatürk Anıtı’na İlçe Kaymakamı Muharrem Coşgun ve İlçe Belediye Başkan vekili Sezai Bilici ile Çocuk Belediye Başkanı Nisanur Yılmaz çelenk sundu. Ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla program sona erdi.

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