Zonguldak’ta 29 Ekim öncesi çelenk sunuldu

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Zonguldak’ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 97. yılı kutlamaları kapsamında Zonguldak Valiliği Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz tarafından Cumhuriyetin 97. yılı çerçevesinde Zonguldak Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu gerçekleştirildi. Törene, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Askerlik Şubesi Başkanı ve Garnizon Komutanı Ayhan Kafalı, İl Jandarma Komutanı Gönen Süslü, Zonguldak Belediye Başkan Vekili Şendoğan Karataş, Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Mustafa Çufalı, Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Yağız, Vali Yardımcısı Turgut Subaşı, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Özel İdare Genel Sekreteri Ahmet Karayılmaz, siyasi parti temsilcileri, STK’lılar, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından tören sona erdi.

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