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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Bozkurt’tan Cumhuriyet Bayramı mesajı

İHA

Başkan Bozkurt’tan Cumhuriyet Bayramı mesajı

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, Cumhuriyeti koruma ve kollama yönünden herkese büyük bir sorumluluk düştüğünü belirterek, “Tüm yurttaşlarımız Türkiye Cumhuriyeti'nin Anayasa'da belirtilen niteliklerini korumak, özen göstermek ve bu ilkeler yönünden taraf olmak zorundadır” dedi.
Başkan Bozkurt, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 97. Yıldönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı.
Büyük Atatürk'ün önderliğinde kurulan Cumhuriyet'le Türkiye'nin çağdaş yönetim biçimine kavuştuğunu, ulusun ve devletin, dünyada takdirle karşılanan bir yeniden yapılanma ve dönüşüm sürecine girdiğini, vurgulayan Başkan Çetin Bozkurt mesajında şu görüşlere yer verdi:
“97 yıllık Cumhuriyetimiz dost düşman herkese gösterdik ki, laiklikle İslamiyet'i bir arada, barış içinde yaşatan, toplumsal hayatta uygulayan Türkiye Cumhuriyeti, cumhuriyet ile demokrasiyi de yaşatmıştır, yaşatacaktır. Bu mutluluğumuzun, heyecanımızın, gururumuzun nedeni, Cumhuriyetimize, ulusal birliğimize ve toprak bütünlüğümüze yönelik, içten ve dıştan tehditlere, saldırılara milletimizin kararlılıkla karşı çıkması ve korumasıdır. Milletimizin Laik cumhuriyetimiz, ulusal birliğimiz ve toprak bütünlüğümüz konusundaki duyarlılığıdır.
Bütün açıklığıyla ortaya çıkmıştır ki, demokrasinin olanaklarını cumhuriyeti tahrip etmek, cumhuriyetin temellerini zayıflatmak, laik cumhuriyetin kazanımlarını ortadan kaldırmak için kullanmak isteyenler emellerine ulaşamamışlardır, ulaşamayacaklardır. Tüm yurttaşlarımız Türkiye Cumhuriyeti'nin Anayasa'da belirtilen niteliklerini korumak, özen göstermek ve bu ilkeler yönünden taraf olmak zorundadırlar.
Bu mutlu, coşkulu günümüzde başta, toplumu, tarihi değiştiren, yenileyen dünyanın en iddialı projelerinden biri olan Cumhuriyet projesinin mimarı, Cumhuriyetimizin Kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah ve mücadele arkadaşlarını şükranla anıyor, şehitlerimize rahmet, gazilerimize sağlık diliyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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