OGM Eğitim Seminerleri devam ediyor

Zonguldak Orman Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2020 yılında sözleşmeli personel olarak teşkilatımıza yeni katılan Orman Mühendisleri ve Orman Muhafaza Memurlarına yönelik eğitim serisi devam ediyor.

“Kişisel Gelişim ve Mesleğe Hazırlama Eğitimi adı altında gerçekleştirilen program 2324 Ekim günleri Bartın ve Karabük’te 2627 Ekim günleri Zonguldak’ta gerçekleştirildi. Eğitimde pandemiden dolayı fiziki mesafenin korunmasında ve diğer kuralların ifasında gösterilen hassasiyetle Karabük’te 2 grup halinde Karabük Orman İşletme Müdürlüğü Salonu ile Karabük Öğretmenevinde, Bartın’da İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonunda ve Zonguldak’ta da Bülent Ecevit Üniversitesi Sezai Karakoç Kültür Merkezinde toplamda 300 personelimizin katılımıyla gerçekleştirildi.

Eğitim Orman Genel Müdürlüğü Başmüfettişi Alpaslan Altındaş, Silvikültür Daire Başkanı Kahraman Temur, Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü Mühendisi Ozan Acun, Bölge Müdürlüğü Orman Koruma Şubesi Müdürü Ersan Kabakçı ve Kişisel Gelişim Uzmanı Emin Önbağ tarafından verildi. Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Bölge Müdürümüz Zekeriya Beyazlının yaptığı açılış konuşmalarıyla başladı. Katılımcılara verilen bilgilerin yararlı olması temennisinde bulunarak görevlerinde başarılar diledi ve sözü eğitimcilere bıraktı. Bölge Müdür Yardımcıları ile Orman İşletme Müdür ve Müdür Yardımcıları da eğitimlerde hazır bulundu.

Görevlerine yeni başlayan Orman Mühendisi ve Orman Muhafaza Memurlarına kurumsal aidiyeti güçlendirmek, meslek bilinci aşılamak ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayarak farkındalık oluşturmak temel amaçtı. Eğitimde “Protokol ve Sosyal Davranış Kuralları, Etkili İletişim, Kurum Aidiyeti ve Kültürü, Orman Koruma Mevzuatı, Sosyal Medya ve Algı Yönetimi” başlıkları altında oluşan önemli bilgiler aktarıldı.

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