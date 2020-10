Koronavirüsü yenen Filiz hemşire: Her an herkese bulaşabilir 

Gürkay GÜNDOĞANCüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta yoğun bakım hemşiresiyken yakalandığı koronavirüsü yenen Filiz Geredeli (44), yaşadıklarını anlattı. Bize bulaşmaz diyerek tedbirsiz davranan insanlara seslenen Geredeli, "Bize bulaşmaz diye bir şey yok. Maske, hijyen ve mesafe çok önemli. Her an herkese bulaşabilir. Geçirdim diye asla güvenmiyorum. İkinci kez de bizi bulabilir bu hastalık" dedi.

Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde yoğun bakım hemşiresi olarak çalışan Filiz Geredeli, geçen Nisan'da koronavirüse yakalandı. Hastalığın semptomlarını erken fark ederek test yaptırması sonucu koronavirüse yakalandığını anlayan Geredeli, evinde tedavi altına alındı. Geredeli, 14 gün sonunda koronavirüsü yenerek sağlığına kavuştu. Hastanedeki görevine devam eden Geredeli, hastalığı atlatıp görevine dönen yüzlerce sağlık personelinden biri olduğunu söyledi. Yaşadıklarını anlatan Geredeli, "Nisan ayında geçirdim hastalığı. Ben çalıştığım ortamdan kaptığımı düşünüyorum. Hemen farkına vardık. Çok erken teşhis edildi. Ben kötü bir şekilde geçirmedim ama bu hastalık çok kötü bir hastalık. Çok ciddi bir şekilde geçirenler var. 14 gün sonra testim negatif çıktı benim. İlk başta çok yeni bir hastalık olduğu için korkuyor insan. Kendimiz bilinçli olduğumuz için çevremizin de desteğiyle atlattım." dedi.

'BİZE BULAŞMAZ' DİYENLERE SESLENDİ

Hemşire Geredeli, birçok insanın 'bana bir şey olmaz' diyerek tedbirleri elden bırakmasının sağlıkçıları üzdüğünü ifade etti. Hastalığı ikinci kez geçirme endişesiyle tedbirleri sıkı bir şekilde uygulamaya devam ettiğini ifade eden Geredeli, "Bize bulaşmaz diye bir şey yok. Maske, hijyen ve mesafe çok önemli. Her an herkese bulaşabilir. Ben çok dikkat ediyorum. Geçirdim diye asla güvenmiyorum. İkinci kez de bizi bulabilir bu hastalık." diye konuştu. DHA-Sağlık Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN-Cüneyt ÖZFİDAN

2020-10-29 07:54:55



