Koronavirüsü yenen Filiz hemşire: Her an herkese bulaşabilir 

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Koronavirüsü yenen Filiz hemşire: Her an herkese bulaşabilir 

DHA

Koronavirüsü yenen Filiz hemşire: Her an herkese bulaşabilir 


Gürkay GÜNDOĞANCüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta yoğun bakım hemşiresiyken yakalandığı koronavirüsü yenen Filiz Geredeli (44), yaşadıklarını anlattı. Bize bulaşmaz diyerek tedbirsiz davranan insanlara seslenen Geredeli, "Bize bulaşmaz diye bir şey yok. Maske, hijyen ve mesafe çok önemli. Her an herkese bulaşabilir. Geçirdim diye asla güvenmiyorum. İkinci kez de bizi bulabilir bu hastalık" dedi. 
Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde yoğun bakım hemşiresi olarak çalışan Filiz Geredeli, geçen Nisan'da koronavirüse yakalandı. Hastalığın semptomlarını erken fark ederek test yaptırması sonucu koronavirüse yakalandığını anlayan Geredeli, evinde tedavi altına alındı. Geredeli, 14 gün sonunda koronavirüsü yenerek sağlığına kavuştu. Hastanedeki görevine devam eden Geredeli, hastalığı atlatıp görevine dönen yüzlerce sağlık personelinden biri olduğunu söyledi. Yaşadıklarını anlatan Geredeli, "Nisan ayında geçirdim hastalığı. Ben çalıştığım ortamdan kaptığımı düşünüyorum. Hemen farkına vardık. Çok erken teşhis edildi. Ben kötü bir şekilde geçirmedim ama bu hastalık çok kötü bir hastalık. Çok ciddi bir şekilde geçirenler var. 14 gün sonra testim negatif çıktı benim. İlk başta çok yeni bir hastalık olduğu için korkuyor insan. Kendimiz bilinçli olduğumuz için çevremizin de desteğiyle atlattım." dedi. 
'BİZE BULAŞMAZ' DİYENLERE SESLENDİ 
Hemşire Geredeli, birçok insanın 'bana bir şey olmaz' diyerek tedbirleri elden bırakmasının sağlıkçıları üzdüğünü ifade etti. Hastalığı ikinci kez geçirme endişesiyle tedbirleri sıkı bir şekilde uygulamaya devam ettiğini ifade eden Geredeli, "Bize bulaşmaz diye bir şey yok. Maske, hijyen ve mesafe çok önemli. Her an herkese bulaşabilir. Ben çok dikkat ediyorum. Geçirdim diye asla güvenmiyorum. İkinci kez de bizi bulabilir bu hastalık." diye konuştu. DHA-Sağlık Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN-Cüneyt ÖZFİDAN
2020-10-29 07:54:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Uzungüney köyü sakinlerinden 'internet' talebi
YEREL HABERLER Uzungüney köyü sakinlerinden 'internet' talebi
Zonguldak’ın ilk milletvekili Tunalı Hilmi’nin heykeli açıldı
YEREL HABERLER Zonguldak’ın ilk milletvekili Tunalı Hilmi’nin ...
Alaplı’da 70 gram esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Alaplı’da 70 gram esrar ele geçirildi
OGM Eğitim Seminerleri devam ediyor
YEREL HABERLER OGM Eğitim Seminerleri devam ediyor
Sahte içki yaparken yakalandı, 2 litre içkiye el konuldu
YEREL HABERLER Sahte içki yaparken yakalandı, 2 litre içkiye el ...
Başkan Bozkurt’tan Cumhuriyet Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Başkan Bozkurt’tan Cumhuriyet Bayramı mesajı
Zonguldak'ta uyuşturucu ticareti operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Zonguldak'ta uyuşturucu ticareti operasyonu: 2 ...
Zonguldak’ta 29 Ekim öncesi çelenk sunuldu
YEREL HABERLER Zonguldak’ta 29 Ekim öncesi çelenk sunuldu
Çaycuma'da Cumhuriyet Bayramı öncesi çelenk sunuldu
YEREL HABERLER Çaycuma'da Cumhuriyet Bayramı öncesi çelenk sunuldu
Demirtaş ve STK'lar Başkan Bozkurt'a 'hayırlı olsun' a gitti
YEREL HABERLER Demirtaş ve STK'lar Başkan Bozkurt'a 'hayırlı olsun' ...
ZBEÜ; halkla ilişkiler ve hasta birimi hizmetlerine devam ediyor
YEREL HABERLER ZBEÜ; halkla ilişkiler ve hasta birimi hizmetlerine ...
GMİS Yönetim Kurulu; “Cumhuriyetimizin 97. Yılı kutlu olsun”
YEREL HABERLER GMİS Yönetim Kurulu; “Cumhuriyetimizin 97. Yılı kutlu ...
Kötü kokular gelince 51 yaşındaki adamın öldüğü ortaya çıktı
YEREL HABERLER Kötü kokular gelince 51 yaşındaki adamın öldüğü ...
Yalnız yaşadığı evinden kötü kokular gelince öldüğü anlaşıldı
YEREL HABERLER Yalnız yaşadığı evinden kötü kokular gelince öldüğü ...
"En iyi narkotik polisi anne" projesi
YEREL HABERLER "En iyi narkotik polisi anne" projesi
Başkan Posbıyık, Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı
YEREL HABERLER Başkan Posbıyık, Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı
Sanayi ve çevre altyapısı MDP sözleşme süreci tamamlandı
YEREL HABERLER Sanayi ve çevre altyapısı MDP sözleşme süreci ...
Vefat eden meclis üyesi son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Vefat eden meclis üyesi son yolculuğuna uğurlandı
Tarım aracı devrildi: 1 yaralı
YEREL HABERLER Tarım aracı devrildi: 1 yaralı
Başkan Bozkurt’tan kandil mesajı
YEREL HABERLER Başkan Bozkurt’tan kandil mesajı
Zonguldak’ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Programı belli oldu
YEREL HABERLER Zonguldak’ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Programı ...
Memur-Sen’den Macron’a tepki
YEREL HABERLER Memur-Sen’den Macron’a tepki
Pandemi sürecinde sağlıkçılara 150 bin koruyucu sağlık malzemesi desteği
YEREL HABERLER Pandemi sürecinde sağlıkçılara 150 bin koruyucu ...
Kilimli İsmet İnönü ilkokuluna ‘’Okulum Temiz’’ belgesi verildi
YEREL HABERLER Kilimli İsmet İnönü ilkokuluna ‘’Okulum Temiz’’ ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X