Hastanedeki hırsızlık olayı güvenlik kamerası görüntüleriyle aydınlatıldı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesindeki 4 hırsızlık olayının zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre Çaycuma Devlet Hastanesinde 2223 ve 26 Ekim günlerinde meydana gelen iş yerinden ve kurumdan hırsızlık olaylarının fail ya da faillerinin tespiti amacıyla Çaycuma İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Güvenlik kameralarının incelenmesi sonucunda elde edilen görüntülerden hastanede meydana gelen hırsızlık olaylarının E.B. (24) isimli şahıs tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi.

Adli makamlara sevk edilen E.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Faili meçhul dört hırsızlık olayı da aydınlatıldı.

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