Zonguldak'ta, Cumhuriyet Bayramı kutlaması



Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK'ta, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, koronavirüs tedbirleri kapsamında valilik önündeki Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törenle kutlandı.

Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında, salgın tedbirleri için yürüyüş ve birçok etkinlik iptal edildi. Kutlamalar kapsamında valilik binası önündeki Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi. Törene katılanlar, alana ateşleri ölçülerek alındı. Törene Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, İl Jandarma Alay Komutanı Gönen Süslü, öğrenciler, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam eden törende Vali Tutulmaz, herkesin bayramını kutladı. Ardından konuşan Vali Tutulmaz, cumhuriyetin ilanının 97'nci yıl dönümünü coşku, sevinç ve heyecan içinde kutlamayı arzu ettiklerini ancak tüm dünyayı tehdit eden koronavirüs nedeniyle dar katılımla kutladıklarını söyledi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün düzenlediği şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildikten sonra öğrencilerin halk oyunu gösterisiyle tören sona erdi.DHA-Genel Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN

2020-10-29 12:52:39



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