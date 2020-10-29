Çaycuma’da Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çaycuma’da Cumhuriyet Bayramı kutlandı

İHA

Çaycuma’da Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı pandemi sürecine uygun törenle kutlandı.
Çaycuma Kaymakamlığı önünde gerçekleşen, Cumhuriyet Bayramının 97. yıl dönümü kutlama törenine İlçe Kaymakamı Muharrem Coşgun, İlçe Belediye Başkan vekili Sezai Bilici, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Samet Tonga, Garnizon Komutanı Personel Asteğmen Hüseyin Alpergin, İlçe Emniyet Müdürü Ali Rıza Gökmen, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, siyasî partililer, sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve daire amirleri katıldı.
İlçe Kaymakamı Muharrem Coşgun, İlçe Belediye Başkan vekili Sezai Bilici ve
Garnizon Komutanı Personel Asteğmen Hüseyin Alpergin koronavirüs tedbirlerine uygun şekilde tebrikleri kabul etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu. Akabinde Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.
"Öncelikle tüm halkımızın Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyor sizlere sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Bilindiği gibi büyük Atatürk’ün önderliğinde imkansızlıklara rağmen büyük bir inanç ve kararlılıkla yürütülen Kurtuluş Savaşımız tarihte eşine az rastlanır bir zaferle sonuçlanmıştır. Ve bu zafer Cumhuriyetle taçlandırıldı. Cumhuriyet rejimi demokratik, laik ve sosyal hukuk devletini gerçekleştirmeye, temel dayanağı olmuştur. İnsanı ön planda tutan bu anlayışla devletin ve toplumun geleceğinde kendini sorumlu tutma şuuru geliştirilmiş insanlığın ortak değeri olan medeniyetin gelişmesine büyük katkılar sağlamıştır. Kısaca Cumhuriyet, Türk insanın ufkunu açmış gücünü ortaya çıkarmış, onu modern dünyanın kavram ve değerler ile tanıştırmıştır. Türk milleti modern dünyanın bir üyesi olmanın haklı olduğunu devletimiz gelişen ve kalkınan bir dünya devleti olmanın kıvancını erişmiştir. Atatürk’ün ’Cumhuriyeti biz kurduk onu yükseltecek olan sizlersiniz’ direktifine uygun olarak bugün gelinen noktada Türkiye Cumhuriyeti halkının yaşam düzeyine ulaştırmak demokrasinin bilgiler kaydetmiştir. Türkiye Cumhuriyeti kurum ve kuruluşlarıyla başarımızı nasıl birlik ve beraberliğimize başladıysak bugün de önümüze çıkabilecek engelleri aynı duyguyu ulaşacağız.
Yeter ki koronavirüs ile birlikte mücadele etmeye, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarını riayet etmeye devam edelim. Saygıdeğer Çaycumalılar bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyet Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyor, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere canını ortaya koyan bütün şehitlerimizi saygı, rahmet ve şükranla anıyoruz."
Öğrencilerin okuduğu şiirlerin ardından tören halk oyunları gösterisi ile sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Zonguldak'ta, Cumhuriyet Bayramı kutlaması
YEREL HABERLER Zonguldak'ta, Cumhuriyet Bayramı kutlaması
Hastanedeki hırsızlık olayı güvenlik kamerası görüntüleriyle aydınlatıldı
YEREL HABERLER Hastanedeki hırsızlık olayı güvenlik kamerası ...
Cumhuriyetin ilk vilayeti Zonguldak'ta 29 Ekim coşkusu
YEREL HABERLER Cumhuriyetin ilk vilayeti Zonguldak'ta 29 Ekim ...
Koronavirüsü yenen Filiz hemşire: Her an herkese bulaşabilir 
YEREL HABERLER Koronavirüsü yenen Filiz hemşire: Her an herkese ...
Uzungüney köyü sakinlerinden 'internet' talebi
YEREL HABERLER Uzungüney köyü sakinlerinden 'internet' talebi
Zonguldak’ın ilk milletvekili Tunalı Hilmi’nin heykeli açıldı
YEREL HABERLER Zonguldak’ın ilk milletvekili Tunalı Hilmi’nin ...
Alaplı’da 70 gram esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Alaplı’da 70 gram esrar ele geçirildi
OGM Eğitim Seminerleri devam ediyor
YEREL HABERLER OGM Eğitim Seminerleri devam ediyor
Sahte içki yaparken yakalandı, 2 litre içkiye el konuldu
YEREL HABERLER Sahte içki yaparken yakalandı, 2 litre içkiye el ...
Başkan Bozkurt’tan Cumhuriyet Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Başkan Bozkurt’tan Cumhuriyet Bayramı mesajı
Zonguldak'ta uyuşturucu ticareti operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Zonguldak'ta uyuşturucu ticareti operasyonu: 2 ...
Zonguldak’ta 29 Ekim öncesi çelenk sunuldu
YEREL HABERLER Zonguldak’ta 29 Ekim öncesi çelenk sunuldu
Çaycuma'da Cumhuriyet Bayramı öncesi çelenk sunuldu
YEREL HABERLER Çaycuma'da Cumhuriyet Bayramı öncesi çelenk sunuldu
Demirtaş ve STK'lar Başkan Bozkurt'a 'hayırlı olsun' a gitti
YEREL HABERLER Demirtaş ve STK'lar Başkan Bozkurt'a 'hayırlı olsun' ...
ZBEÜ; halkla ilişkiler ve hasta birimi hizmetlerine devam ediyor
YEREL HABERLER ZBEÜ; halkla ilişkiler ve hasta birimi hizmetlerine ...
GMİS Yönetim Kurulu; “Cumhuriyetimizin 97. Yılı kutlu olsun”
YEREL HABERLER GMİS Yönetim Kurulu; “Cumhuriyetimizin 97. Yılı kutlu ...
Kötü kokular gelince 51 yaşındaki adamın öldüğü ortaya çıktı
YEREL HABERLER Kötü kokular gelince 51 yaşındaki adamın öldüğü ...
Yalnız yaşadığı evinden kötü kokular gelince öldüğü anlaşıldı
YEREL HABERLER Yalnız yaşadığı evinden kötü kokular gelince öldüğü ...
"En iyi narkotik polisi anne" projesi
YEREL HABERLER "En iyi narkotik polisi anne" projesi
Başkan Posbıyık, Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı
YEREL HABERLER Başkan Posbıyık, Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı
Sanayi ve çevre altyapısı MDP sözleşme süreci tamamlandı
YEREL HABERLER Sanayi ve çevre altyapısı MDP sözleşme süreci ...
Vefat eden meclis üyesi son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Vefat eden meclis üyesi son yolculuğuna uğurlandı
Tarım aracı devrildi: 1 yaralı
YEREL HABERLER Tarım aracı devrildi: 1 yaralı
Başkan Bozkurt’tan kandil mesajı
YEREL HABERLER Başkan Bozkurt’tan kandil mesajı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X