Zonguldak'ta, Cumhuriyet Bayramı kutlaması(2)

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HAVAİ FİŞEK GÖSTERİSİ BÜYÜLEDİ

Cumhuriyet Bayramı, kronavirüs tedbirleri kapsamında geçen yıllara göre daha az etkinliklerle kutlandı. Sabah saatlerinde gerçekleştirilen Atatürk Anıtı önündeki tören ve bisiklet etkinliğinin ardından akşam saatlerinde havai fişek gösterisi düzenlendi. Zonguldak Belediyesi tarafından düzenlenen gösteride, kentin birçok noktasından görülen havai fişekler güzel görüntüler oluşturdu. Vatandaşlar, evlerinin pencerelerinden havai fişek gösterisini ilgiyle izledi.DHA-Genel Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN-Cüneyt ÖZFİDAN

2020-10-29 21:11:28



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