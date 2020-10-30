Zonguldak'ta 14 bin 142 korona virüs denetimi gerçekleştirildi

Zonguldak'ta il ve ilçe genelinde salgın denetim merkezince 359 ekip ve 2 bin 156 personel tarafından 14 bin 142 denetleme gerçekleştirildi.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz'ın da yer aldığı il ve ilçe denetimlerinde kurallara uymayanlara ceza uygulandı. İl genelinde 22 Ekim 2020 tarihinden itibaren 359 ekip 2 bin 156 personel tarafından 126 ihbar değerlendirildi. 17 bin 618 re'sen denetleme gerçekleştirildi. Buna göre 26 iş yerine 1. uyarı, 44 iş yerine 2.uyarı ve ceza, 79 kişiye izolasyona uymama cezası verilirken 14 bin 142 izolasyon denetimi yapıldı. Korona virüsle mücadelede denetimlerin aralıksız devam edeceği ve vatandaşların kurallara uymaları gerektiği belirtildi.

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