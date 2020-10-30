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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İnşaat demirlerini çalarken suçüstü yakalandılar

İHA

İnşaat demirlerini çalarken suçüstü yakalandılar

Zonguldak’ta dere ıslah projesi sahasından inşaat demirlerini çalan 2 kişi suçüstü yakalandı.
Edinilen bilgiye göre Zonguldak Merkez’ de yapımı devam eden dere ıslah projesi sahasından Ö. B. (24) ve Ş. K. (33) isimli şahıslar el arabası ile inşaat demirlerini çalarken suçüstü mahalle bekçileri tarafından suçüstü yakalandı. Ekipler tarafından yakalanan şahıslar gözaltına alındı.

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