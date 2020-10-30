İnşaat demirlerini çalarken suçüstü yakalandılar

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Zonguldak’ta dere ıslah projesi sahasından inşaat demirlerini çalan 2 kişi suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak Merkez’ de yapımı devam eden dere ıslah projesi sahasından Ö. B. (24) ve Ş. K. (33) isimli şahıslar el arabası ile inşaat demirlerini çalarken suçüstü mahalle bekçileri tarafından suçüstü yakalandı. Ekipler tarafından yakalanan şahıslar gözaltına alındı.

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