Başkan Bozkurt,”Ulusumuzun başı sağolsun”

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, Merkez üssünün İzmir’in Seferihisar ilçesi olan deprem nedeniyle “geçmiş olsun ve başsağlığı” mesajı yayınladı.

Başkan Bozkurt mesajında şu görüşlere yer verdi:

“Bugün saat 14.51.’de İzmir ve çevresinde meydana gelen ve Aydın, Muğla, Manisa, Denizli, Çanakkale, Bursa, İstanbul, Uşak, Kütahya, Bursa, Yalova, Tekirdağ ve Edirne’de de hissedilen depremde yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Ulusumuza geçmiş olsun ve başsağlığı dileklerimi iletiyorum” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.