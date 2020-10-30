AFAD ve Kızılay, Zonguldak'tan yola çıktı

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İzmir'de meydana gelen depremin ardından Zonguldak'tan da ekipler deprem bölgesine yola çıktı.

İzmir'de meydana gelen depremin ardından AFAD Zonguldak İl Müdürü Ahmet Güngör, Türk Kızılayı Zonguldak Şube Başkanı Aydın Ergenç ve 4 arama kurtarma teknisyeni Zonguldak'tan yola çıktı.

İki araç ile Zonguldak'tan hareket eden ekip, deprem bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarına destek verecek.

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