Kaybolan ineğini, kalçasına balta saplanmış olarak bulundu

Sinan KABATEPE/ERĞELİ(Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç beldesinde, kaybolan inek, sahibi tarafından kalçasına balta saplanmış olarak bulundu.
Beldede oturan Burhan Kara (43), Holstein cinsi ineğinin ahırda olmadığını fark etti. Kara, kaybolduğunu sandığı ineğini oğlu Muhammet Kara´nın (17) aramasını istedi. Muhammet Kara, ineği Tahir D.´ye (65) ait arazide sol kalça kalçasına balta saplı şekilde buldu. Burhan Kara, durumu polise bildirdi. Polis ekiplerince ifadesi alınan Tahir D., baltanın kendisine ait olmadığını söyledi. İneğin sol kalça kısmındaki balta, veteriner hekimlerce çıkartılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE
2020-10-31 15:35:09
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