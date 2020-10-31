Zonguldak’ta “Huzur” operasyonu

Kurt ile Yedi Küçük Keçi Yavrusu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Zonguldak’ta ekipler tarafından Huzur operasyonu düzenlendi. Operasyonda 35 kişi yakalanırken yakalaması bulunan 23 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak’ta İl genelinde 2229 Ekim tarihleri arasında aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Zonguldak il Merkezi ile Kdz. Ereğli, Kilimli, Devrek ve Alaplı ilçelerinde ekipler tarafından yürütülen çalışmalarda toplam 35 şahıs yakalanırken yakalaması olan 23 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.