Hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan şüpheli: Seni polise şikayet edeceğim

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Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, halk otobüsünde madeni paraları çalan hırsız, şoför tarafından yakalanınca darbedilerek dışarı atıldı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda hırsızın şoföre yönelik, 'Seni polise şikayet edeceğim' demesi dikkat çekti.

Ereğli ilçesinde durakta bekleyen İsmail Sever'e ait halk otobüsüne bir kişi yolcu olarak bindi. Otobüste şoförün olmadığını gören şüpheli, sürücü koltuğuna oturarak madeni paraları almaya başladı. Bu sırada otobüse binen İsmail Sever şüpheliyi suçüstü yakaladı. İsmi öğrenilemeyen şüpheliyi darbederek otobüsten indiren Sever, ardından polisi arayarak durumu bildirdi. Şüpheli kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Öte andan, güvenlik kamerasına yansıyan olayda hırsızlık şüphelisinin darbedildiği sırada Sever'e, 'Seni polise şikayet edeceğim' demesi ise dikkat çekti.DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE

2020-10-31 20:41:31



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