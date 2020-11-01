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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İl Özel İdaresi’nin 2020 yılı çalışmaları sürüyor

İHA

İl Özel İdaresi’nin 2020 yılı çalışmaları sürüyor

Zonguldak İl Özel İdaresi 2020 yılı yatırım programı çalışmalarının detayları kamuoyu ile paylaşıldı.
Zonguldak Valiliği Basın Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, İl Özel İdaresi’nin 2020 yılı yatırım programı çalışmalarına ilişkin detaylara yer verildi.
İl Özel İdaresi’ne 2020 yılında DMO kanalı ile 11.546.662 TL ödenekle, 6 adet kanal kazıcı, 12 adet damperli kamyon alımı gerçekleştirildi. Zonguldak havaalanında; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca İl Özel İdaresine gönderilen 6.300.000 TL ödenekle pistin 250+60 mt. Uzatılması gerçekleşti, ayrıca pist uzunluğunca 45+6 metre genişleme çalışmaları ise devam ediyor.
Zonguldak’a gönderilen 5.373.828 TL AFAD ödeneği ile sel ve afetlerden zarar gören köy yolları ve içme suyu tesislerinin yapım, bakım ve onarımları gerçekleştirildi. Planlanan 24 projeden, 20 adedi tamamlandı. Kalan işlerde çalışmalara devam ediliyor.
2020 yılı Merkezi bütçesi ile Zonguldak'a KÖYDES programı için 38.338.044 TL ödenek ayrıldı. Tahsis olunan ödeneğin 30.466.483 TL’si ulaşım sektörüne, kalan 7.871.561 TL ise su ve kanal hizmetleri sektörüne ayrıldı. Tahsis olunan bu ödenek ile; 15,8 Km BSK yol, 37 Km I. ve II.Kat sathi kaplama asfalt yol, 19 Km klasik beton yol, Asfalt plentlerinde üretilen 45.500 ton rotmiks ve bitümlü sıcak karışım malzeme ile köy yollarına bakım yapıldı.
Yılsonuna kadar 15 bin 700 ton daha malzeme üretilerek çalışmalara devam edilecek. Ayrıca 2021 yılında asfalt yapılması planlanan 15 km yolda asfalt temel hazırlığı tamamlandı. Ayrıca yapımı planlanan 53 adet içme suyu projesinden 37 adedi tamamlandı. Kalan 16 projede ise çalışmalar sürdürülüyor.
Sokak Hayvanları Geçici Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi Yapımı işi devam ediyor. Kandilli Köy Pazarı ve Ziyaretçi Merkezi Yapımı işi ise tamamlandı.
ZONTAB (Zonguldak Turizm Altyapı Birliği) tarafından yapılan Harmankaya Kanyonu Alternatif Turizm Odağı Fiziki Düzenleme işi ile Zonguldak Gökgöl Mağarası Ziyaretçi Merkezi Yapımı işinde çalışmalara hızla devam ediliyor.
Üzülmez Kültür Vadisi Projesi ihale edildi. Ayrıca yapım işine de başlandı. Kilimli Hükümet Konağı Hizmet Binası Yapımına devam ediliyor. Çaycuma Perşembe 7 Hekimli ASM 112 ASH Binası ve Çaycuma 112 ASH Yapımı İkmal İnşaatı İşinde çalışmalara devam ediliyor.
Devrek Çaydeğirmeni, Kdz. Ereğli Kepez ve Merkez Ontemmuz ASM işlerinde ihale ve proje çalışmaları, Devrek 60 yataklı Huzurevi Yapım İşi ile Zonguldak Merkez Gündüzlü Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Onarımı İşi çalışmaları, 16 derslikli Merkez İlçe Sağlık Meslek Lisesi, Çaycuma Mesleki ve Teknik Lisesi 3 Atölye Binası Yapımı, 24 derslikli Gökçebey Ortaokulu, Alaplı Anadolu Lisesi inşaatlarında çalışmalar, Devrek 75. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu, Devrek Gazi Ortaokulu, Devrek Hamidiye Anadolu Lisesi, Devrek Çaydeğirmeni Çok Programlı Anadolu Lisesi, Kdz.Ereğli İhsan Yılmaz İlkokulu, Alaplı Anadolu Lisesi ve Alaplı Gümeli İlkokulu Deprem Güçlendirme ve Onarımı işleri, Kdz. Ereğli Gülüç Vesile Dikmen İlkokulu, Çaycuma İmam Hatip Ortaokulu İkmal İnşaatı, Merkez Bahçelievler İlkokulu, Mithatpaşa İlkokulu, Ahmet Zeki Atalay İlkokulu Yapımı ve Tepebaşı Anaokulu Yapımı işlerinde sözleşme, proje ve zemin etüdü çalışmaları devam ediyor.
Ayrıca Merkez ve İlçelerinde bulunan 51 okulda bakım ve onarım çalışmaları tamamlandı. Zonguldak’taki Diğer Kamu Kurumlara (Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü, İl Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü, Aile Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, İl Afet Ve Acil Durum Müdürlüğü, 112 Acil Çağrı Merkezi) Özel İdare ve Bakanlık bütçesi ile Mal ve Hizmet Alımları gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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