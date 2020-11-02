(Özel) Pandemi sürecinde bile çeliğe ihtiyaç devam etti Z Çelik San. Tic. Ltd. Şti. Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Öncan: "Çeliğin girmediği hiçbir sektör yok çünkü özellikli bir ürün"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

(Özel) Pandemi sürecinde bile çeliğe ihtiyaç devam etti Z Çelik San. Tic. Ltd. Şti. Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Öncan: "Çeliğin girmediği hiçbir sektör yok çünkü özellikli bir ürün"

İHA

(Özel) Pandemi sürecinde bile çeliğe ihtiyaç devam etti Z Çelik San. Tic. Ltd. Şti. Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Öncan: "Çeliğin girmediği hiçbir sektör yok çünkü özellikli bir ürün"

Zonguldak ve Karabük'te üretilen çeliğin iç ve dış piyasada nihai müşterilere ulaştırılmasına aracılık eden Z Çelik San. Tic. Ltd. Şti. Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Öncan, pandemi sürecinde bile çelik ihtiyacının devam ettiğini ifade etti. Çeliğin bütün sektörlerde yer aldığını ifade eden Öncan, "Çünkü çelik böyle özellikli bir ürün" diye konuştu.
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde dünyaya gelen Z Çelik Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Öncan, çeliğin ana vatanında doğup büyümenin verdiği avantajla bu sektörde yatırımlarını sürdürüyor. Uzun yıllar İstanbul'da yaşayan Öncan, sektörde çeliğe olan ihtiyacı öngörerek Z Makine ve Metal olarak ikinci şubesini faaliyete geçirdi. Z Çelik Sanayi Ticaret Limited Şirketi'ni kuran ve ZONDEF Genel Başkan Yardımcısı Ziya Öncan, "Uzun yıllardır İstanbul'da yaşamaktayım. Çelik sektöründe faaliyete başladık. Çünkü biz çeliğin doğduğu topraklarda doğup büyümenin verdiği avantaj çeliğin ana vatanından aldığımız güç ve güven ile sektörde fark oluşturacağımızı düşündük" ifadelerine yer verdi.

Çeliğin fabrikadan nihai müşteriye ulaştığı serüvenin baş kahramanları
Ana fabrikada üretilen çeliğin nihai müşteriye ulaştığı süreçte yer aldıklarının altını çizen Öncan, bu yolculuğu şöyle aktardı:
"Z Makine ve Metal olarak ayrı bir firmam var. Burada kaynaklı imalatlar konusunda faaliyetler göstermekteyim. Bunun yanında Z Çelik'i kurdum. Sanayide çok ciddi çelik ihtiyacının olduğunu gözlemledim. Yaptığımız fizibilite çalışmalarıyla TuzlaOrhanlı Birmes Sanayi Sitesi'nde bu bölgede böyle bir çelik tedarikçisinin çok ciddi talep göreceği düşüncesiyle bu hizmeti yapmaya karar verdik. Z Çelik Sanayi Ticaret Limited Şirketi'ni kurduk. Bizler nihai üreticiye, sanayiciye ana fabrikasından çeliğe aracılık yapan firmalarız. Kısaca fabrikasından belirli ebatlarda çelikleri alarak müşterilerin istedikleri ölçülerde kesilerek ihtiyaçlarına taleplerine cevap vermek üzere hizmetlerine sunuluyor. Z Çelik olarak Karabük'te ve Kdz. Ereğli'de üretilen çeliğin İstanbul'dan sanayiye, sanayicilere kullanmaları üzere veriyoruz."
Karabük ve Zonguldak'ta üretilen çeliğin ana vatanında doğmanın önemli bir avantaj olduğunu ifade eden Ziya Öncan, sektördeki ihtiyaçları öngörerek gerekli tesis ve alt yapıyı kurduklarını belirtti. Öncan "Kaynaklı imalat, makine, metal imalatıyla sanayide bulunmamızın verdiği avantaj, çeliğin doğduğu topraklarda doğup büyümenin verdiği avantaj çelik sektöründe faaliyette bulunuyoruz. Bunun yanında kısa bir süre önce de ikinci bir şubemizi faaliyete geçirdik. Çelik sektöründe çok ciddi bir potansiyel var. Dünyada en büyük krizler olsa bile çelik sektörüne mutlaka talep oluyor. Bu arz ve talebi dengeleyebilmek lazım. Piyasada oluşan arza cevap verebilecek ciddi derecedeki tesisi ve alt yapıyı hazırlamak lazım. Biz de bu manada güzel adımlar attık" diye ifade etti.

"Sektöre bilinçsiz girenler, nihai tüketiciyi olumsuz etkiliyor"
Bazı işletmelerin bilinçsizce girdikleri sektörlerde güven kaybına sebep olduğunun altını çizen Ziya Öncan, "Kendilerince haklı sebepleri de oluyor. İş bulamadığı farklı sektörlere girenler oluyor. Tabi bu mazeret değil. Biraz daha çalışma yapılmış olsa sektöre olan güven kayıpları ortadan kalkacak. Ürünü tanımayan, malzemeyi tanımayan, teknik bilgisi olmayan insanlar bu işi yapar olarak karşımıza çıkabiliyor. Bu da tabii ki nihai tüketiciye olumsuz şekilde yansıyor" şeklinde konuştu.

"Üreticilerin maske makinesi taleplerine ağırlık verdik"
Krizlerin fırsata çevrilmesinin sektördeki tecrübeye dayandığını vurgulayan Z Çelik Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Öncan, pandemi sürecinde yaşanan krize rağmen çelik sektörünün hareketli geçtiğini ifade etti. Korona virüs sürecinde maske makinesi ve kalıplarının yapılması için çelik ihtiyacının doğduğunu belirten Öncan şöyle devam etti:
"Pandemi sürecinde çok ciddi sıkıntılar yaşandı. Taleplerde çok ciddi daralmalar oldu. Daralmaya bağlı üretimde de düşüşler yaşanmaya başladı. Bunlar birbirine zincirleme. Çelik sektörünün şöyle bir durumu var. Çeliğin girmediği hiçbir sektör yok. Bunun verdiği avantajla işlerdeki düşüşlere rağmen tamamen durdu diyemeyiz. Bazen krizler kendi içinde farklı avantajları doğuruyor. Buna benzer gelişme oldu. İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinde inanılmaz derecede maske üretimi söz konusu oldu. Üreticiler maske makinesi talepleri konusunda hizmet vermede ağırlık verdik. Çelik sektörü tamamen durdu diyemeyiz. Taleplerde azalmaya bağlı üretimde düşüşler oldu. Çok şükür. Şu anda geldiğimiz noktada yavaş yavaş toparlanma sürecini hissediyoruz. Eylül ayı ve Ekim ayı biraz daha hareketli geçti. Üreticilerin sanayicilerin taleplerinin artmasına bağlı bizim de iş kapasitemiz dolayısıyla artmış oldu. İçinde bulunduğumuz korona virüs, pandemi süreci de dahil içinde bulunduğumuz çelik sektörünü tamamen durduramadı diyemeyiz. Çünkü çelik böyle özellikli bir ürün."

"ZONDEF'e ciddi çalışmalarla adaylığımı açıkladım"
Ekonominin yanı sıra sosyal hayatın içerisinde de oldukça aktif rol oynayan Ziya Öncan, faaliyet gösteren Zonguldak derneklerine öncülük eden Zonguldak Dernekler Federasyonu (ZONDEF) için de adaylığını açıkladı. Hayatının her alanında Zonguldak isminin önemli rol oynadığını belirten Öncan, ZONDEF için de ciddi şekilde proje hazırlıklarını sürdürüyor
Yıllarca yer altındaki taş kömürünün ülke ekonomisine kazandırılması için gündemdeki yerini koruyan Zonguldak'ın; Karadeniz'deki doğalgaz keşifleriyle bir kez daha lokomotif güç olduğunun altını çizen Öncan, Zonguldak'ın kalkınması ve gelişmesi için mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti. ZONDEF sürecine değinen Öncan, sözlerini şöyle tamamladı:
"Önümüzdeki kısa vadede yasakların kalkmasıyla birlikte rutin olağan genel kurul yapılacak. Zonguldak Dernekler Federasyonu'nun olağan genel kurulunda adaylığımı açıkladım. Bazı hemşehri derneklerinin telkinleriyle tavsiyeleriyle benim bu yönde hizmet etmem yönündeki istekleri doğrultusunda bu göreve talip oldum. Zonguldak Dernekleri Federasyonu Genel Başkanlığı'na adaylığım var. Bununla alakalı çok ciddi çalışmalar yapıyorum. Projelerim var. Kendi karakteristik yapıyla müteşebbis bir ruha sahibim. Bundan önceki faaliyette bulunduğum dernek çalışmaların üzerine katarak vizyon projelerini hazırlıyorum. Çalışmalarım devam ediyor."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kaçak ocakta göçük altında kalan işçiyi "Ağaçtan düştü" diyerek hastaneye getirdiler
YEREL HABERLER Kaçak ocakta göçük altında kalan işçiyi "Ağaçtan ...
İl Özel İdaresi’nin 2020 yılı çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER İl Özel İdaresi’nin 2020 yılı çalışmaları sürüyor
7 aydır korona virüs tedavisi gören zabıta amiri hayatını kaybetti
YEREL HABERLER 7 aydır korona virüs tedavisi gören zabıta amiri ...
Kaptaşlı’lar ATM İstiyor
YEREL HABERLER Kaptaşlı’lar ATM İstiyor
Trafik levhasını atış poligonuna çevirdiler
YEREL HABERLER Trafik levhasını atış poligonuna çevirdiler
Kaçak ocakta yaralanan madenciyi evine götürüp üzerini temizleyerek 'ağaçtan düştü' dediler
YEREL HABERLER Kaçak ocakta yaralanan madenciyi evine götürüp ...
Sanayi sitesindeki otomobilleri soyan 2 hırsız yakalandı
YEREL HABERLER Sanayi sitesindeki otomobilleri soyan 2 hırsız ...
Define arayan 6 şüpheli suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Define arayan 6 şüpheli suçüstü yakalandı
Hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan şüpheli: Seni polise şikayet edeceğim
YEREL HABERLER Hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan şüpheli: Seni ...
Yolun karşısına geçerken otobüs çarptı
YEREL HABERLER Yolun karşısına geçerken otobüs çarptı
Seyir halindeki otomobil alev aldı
YEREL HABERLER Seyir halindeki otomobil alev aldı
4 yıldır aranan FETÖ şüphelisi evinde yakalandı
YEREL HABERLER 4 yıldır aranan FETÖ şüphelisi evinde yakalandı
Prof. Dr. Kutoğlu: “Bunlar daha büyük depremlerin ayak sesleri, giderek yaklaşıyor” "2020 ve 2021 yılında 5 ve üstü depremleri önceki yıllara göre daha fazla yaşayabiliriz buna hazırlıklı olmamız lazım
YEREL HABERLER Prof. Dr. Kutoğlu: “Bunlar daha büyük depremlerin ...
Prof. Dr. Kutoğlu: Bunlar daha büyük depremlerin ayak sesleri
YEREL HABERLER Prof. Dr. Kutoğlu: Bunlar daha büyük depremlerin ayak ...
Zonguldak Kömürspor - 24 Erzincanspor: 0-0
YEREL HABERLER Zonguldak Kömürspor - 24 Erzincanspor: 0-0
4 yıldır aranan FETÖ üyesi öğretmen kayınpederinin evinde yakalandı
YEREL HABERLER 4 yıldır aranan FETÖ üyesi öğretmen kayınpederinin ...
Çaycuma, İzmir'deki depremzedeler için yardım kampanyası başlattı
YEREL HABERLER Çaycuma, İzmir'deki depremzedeler için yardım ...
Zonguldak Valisi Tutulmaz’dan yardımsever vatandaşlara çağrı
YEREL HABERLER Zonguldak Valisi Tutulmaz’dan yardımsever ...
Çatı katında çıkan yangın korkuya neden oldu
YEREL HABERLER Çatı katında çıkan yangın korkuya neden oldu
Zonguldak’ta “Huzur” operasyonu
YEREL HABERLER Zonguldak’ta “Huzur” operasyonu
Emniyetten uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklu
YEREL HABERLER Emniyetten uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklu
Kaybolan ineğini, kalçasına balta saplanmış olarak bulundu
YEREL HABERLER Kaybolan ineğini, kalçasına balta saplanmış olarak ...
İzmir'de yıkılan binanın enkazı altında kalan kadının kurtarılma anı kamerada
YEREL HABERLER İzmir'de yıkılan binanın enkazı altında kalan kadının ...
Zonguldak AFAD İzmir’de AFAD ekipleri enkaz altından bir kişiyi canlı kurtardı
YEREL HABERLER Zonguldak AFAD İzmir’de AFAD ekipleri enkaz altından ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X