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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Zonguldak dev dalgalar istinat duvarını aştı

İHA

Zonguldak dev dalgalar istinat duvarını aştı

Zonguldak'ta 2 gündür yağan yağmur sonrası etkili olan rüzgar şiddeti ile birlikte dalgalar Liman Caddesi’ndeki 7 metrelik istinat duvarını aştı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yurt genelindeki uyarılarının ardından Batı Karadeniz’de şiddetli yağmur sonrası rüzgar etkisini sürdürdü. 2 gündür aralıklarla yağan yağmur nedeniyle Karadeniz’deki dalgalar şiddetini artırdı. Liman Caddesi’ndeki 7 metre yüksekliğindeki istinat duvarını aşan dalgalar zaman zaman liman içerisine girdi. Meteoroloji yetkililerinden öğrenilen bilgilere göre rüzgarın etkisini azaltması beklenirken yağışların aralıklarla Cuma gününe kadar sürmesi bekleniyor.

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