Zonguldak’ta kumar operasyonu

Zonguldak’ta polis ekiplerince bir kıraathaneye düzenlenen operasyonda kumar oynadığı tespit edilen şüpheliler suçüstü yakalandı.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde faaliyet gösteren bir kıraathaneye yapılan operasyonda kumar oynandığı tespit edilerek, suç unsuru iskambil kağıtları ile 80 TL paraya el konuldu. İş yeri işletmecisi C.B.'ye “kumar oynanması için yer ve imkan sağlama” suçundan adli işlem yapıldı. Ayrıca pandemi tedbirlerine uymamaktan 3 bin 180 TL idari para cezası uygulandı. Kumar oynayan 4 şüpheliye ise ayrı ayrı bin 225 TL para cezası kesildi.

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