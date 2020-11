(Özel) Bir annenin azmi, öğretmenlerin çabasıyla birleşince Türkiye'ye örnek oldu Yıllardır KPSS'ye hazırlanan anne, Ebil Eğitim ile Kimya Türkiye 2.'liği elde etti Ebil Eğitim Kurumları Yetkilisi Fevzi Likoğlu: "Başarımızın sırrı olarak 'önce hedef' demişiz. Adaylarımızla kader birliği yapıyoruz"

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşayan bir anne, yıllardır hazırlandığı KPSS sınavında başarılı olamayınca Ebil Eğitim'e başvurdu. Bir yıl boyunca burada sürdürdüğü hazırlık eğitiminin ardından girdiği KPSS sınavından Kimya Türkiye ikincisi oldu. Başarısını sistemli hazırlanmakla anlatan anne Esra Topkaya, sınavı kazanmanın yanı sıra Türkiye derecesi elde etmenin mutluluğunu yaşıyor. Üniversiteden bu yıl mezun olan Neslihan Yiğit ise başvurduğu Ebil Eğitim Kurumuyla hazırlandığı sınavdan ilk öğretim matematik alanında Türkiye 2.'liği elde elde etti.

Kdz. Ereğli ilçesinde yaşayan Esra Topkaya, 2014 yılında üniversiteden mezun olduktan sonra ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS Lisans ve Alan Bilgisi sınavlarına hazırlanmaya başladı. Ancak aradan geçen yıllara rağmen istediğini elde edemeyen Topkaya ve öğretmen eşinin bu süre zarfında çocuğu dünyaya geldi. Geçen yıl yeniden KPSS'ye hazırlanmak isteyen Topkaya, ilçede adından söz ettiren Ebil Eğitim'e başvurdu. Eşinin ev işlerine ve çocuğun bakımında destek olmasıyla sınava çalışmaya başladı.

Ebil Eğitim merkezinde öğretmenlerin de üstün çabasıyla KPSS'ye hazırlanan Topkaya, sınav sonuçları açıklandığında büyük mutluluk yaşadı. Kimya alanında Türkiye 2.'liği elde eden Topkaya, sınava hazırlık sürecini şöyle aktardı:

"Benim için zorlu bir süreç oldu. 2014 mezunu olduğum için biraz geç kaldım. O dönem başarım çok iyi değildi. Sıralamam 500'lerdeydi. Bir daha bu sene hazırlandım. İkincilik nasip oldu. Bu sürecin zorlukları var. Eşim bana çok destek oldu, imkanları sağladı. Buraya kaydımı yaptırarak bu şekilde destek oldu. Küçük çocuğum olduğu için evde pek çalışma ortamı olmuyordu. Aynı zamanda KPSS sistemli olmak gereken bir sınav. Dershane sisteme sokuyor. Ereğli'deki arkadaşlarım gönül rahatlığıyla gelip Ebil Eğitim'e başvurabilirler."



"Atanan arkadaşlarımın tavsiyesiyle Ebil Eğitim'e başvurdum"

2020 yılında üniversiteden mezun olduğunu anlatan Neslihan Yiğit de mezuniyetinin ilk yılında sınavı kazanmanın mutluluğunu yaşıyor. Üç aşamalı girdiği sınavdan ilköğretim Matematik alanında Türkiye 2.'liği elde eden Yiğit, sınava hazırlandığı süreçte Ebil Eğitim Kurumu'ndaki öğretmenlerin büyük desteğini gördüğünü ifade etti. Yiğit, "Bu yıl mezun oldum. İlk kez KPSS'ye girdim. Kendi alanımda ikinci oldum. KPSS daha çok sistem ve mantık gerektiren bir sınav. Biz üç aşamalı sınava giriyoruz. Her aşamanın yüzdeleri var. Hangisine ağırlık verilmesi gerektiğine göre çalışılması gerektiğini düşünüyorum. Ben bu şekilde çalışarak başarıyı elde ettim. Dershanemizin öğretmenleri de ekstra çok iyi. Her açıdan iyi. Bize yaptıkları rehberlik hizmetleri olsun. Hepsi alanlarında çok iyiler. Ben daha önceki atanan arkadaşlarımdan tavsiyeyi alarak gelmiştim. Bir yıl öncesinde kaydoldum. Gerçekten kendimden sonra gelen arkadaşlarıma kesinlikle tavsiye edebileceğim bir kurum. Çok seviyorum. Öğretmenlerimi çok seviyorum. İlk pandemiden dolayı kurumların kapatılacağından dolayı çok fazla stres oldum. Çünkü GKGY ve eğitim bilimlerini buradan yürütüyordum. Ama dershanemizin uyguladığı sistem de gerçekten harikaydı. Her şeyimiz programlıydı. Hiç bir zorluk çekmedik. Her şekilde eğitim aldık. Ben pandemi sürecinin kendi adıma avantaja dönüştüğünü gördüm. Bu şekilde daha çok başarılı olduğumu düşünüyorum. Bana bir artısı olduğunu düşünüyorum. Eğitimi uzaktan gerçekleştirdim. Pandemi sürecinin ardından kurumların açılmasıyla birlikte buraya denemelere geldim. Denemelerimiz de çok güzeldi" diye konuştu.



"Biz adaylarımızla kader birliği yapıyoruz"

Bilgisayarın ilk kez kullanılmaya başladığı dönemlerde Ebil Bilgisayar Kursu olarak faaliyete başladıklarını belirten Ebil Eğitim Kurumu Kurucusu Fevzi Likoğlu, yaşanan süreçte dil, liselere ve üniversiteye hazırlık, KPSS sınavları ile birlikte faaliyetlerini sürdürdüklerini ifade etti. Bayilik ile yayın anlaşmaları da yaptıklarını belirten Likoğlu, Ebil Eğitim Kurumu'nun kurulduğu günden bugüne güçlü kadrosuyla adayların Türkiye dereceleri elde ettiğini kaydetti.

Adaylar ile birlikte kader birliği yaptıklarının altını çizen Likoğlu, şöyle dedi:

"Eğitimlerimiz devam ederken alanda KPSS sınavı gündeme geldi. KPSS kursunu aldık. Franchising anlaşmalarımız oldu. Burada ekip önemlidir. Yayın da önemli. O yıllarda kurum olarak başladığımız ekiple halen devam ediyoruz. Başarının sırrı da uzun vadeli ekiple çalışabilmektir. Bizim de bugünkü başarımızın sırrı o ekibin devamlılığını sağlamamızdır. Huzurlu bir şekilde çalıştıklarından kaynaklıdır. Üniversite hazırlık kurslarımız da o dönemdeki açığı üniversiteye hazırlık ve lise hazırlık kursları adı altında pekiştirdik. Dört yıldan beri bütün kurslarımızı Çaycuma şubesi ile birlikte 6070 personel ile pekiştirmekteyiz. Bu başarının sırrı ciddi çalışmaktır. Biz hiçbir zaman maddiyatı ön plana almadık. Ticari kuruluşuz ama önce hiçbir zaman para demedik. İşimizi yaparken önce hizmet diye konuşmuşuzdur. Öğrencinin ihtiyacı ve isteği olan hiçbir şeyden kaçmamışızdır. Nerede varsa bulup getirmişizdir. Çünkü biz bütün öğrencilerimizle, velilerimizle kader birliği yapıyoruz. Süreç bittiğinde eğer KPSS öğretmen adayı ise öğretmen olması gerekiyor. Dil öğrencisi ise dilini en iyi şekilde öğrenip onu dönüştürmesi gerekiyor. Üniversite hazırlık veya LGS öğrencisi ise sezon bitimi bunu kazanması gerekiyor. Bizim odaklanmalarımız hep kazanmaya yöneliktir. Bu süreçte en iyi ekip, en iyi yayın, en iyi idareci ile çalışacaksın. Parayı her zaman ikinci planda bıraktığınızda önce hedefinizde hizmet varsa gerçekten buna ulaşıyorsunuz. Bizim başarımızın sırrının altında önce hedef demişiz. Bizim inandıklarımızla beraber hedefe kilitlendiğimiz arkadaşlarımızla hedefe kilitlenerek kader birliği yaptık. Gariban bir öğrencinin bu dershanelere gitme hakkı yüzde 100 vardır. Parası olan gelsin olmayan gelmesin diye böyle bir dünya yoktur. Biz diyoruz ki her kesime hitap ediyoruz. Paran yok mu az varsa az öde, sıran hazır. Bizim öğrencilerimize hedef odaklıyız, söz verdiğimiz bütün sözleri yerine getiririz. Bizde her sene grafik yüksektir. Şu anda üniversite hazırlık kurslarımızda yüzde 8899 üniversiteye yerleştirmişiz. LGS hazırlık kurslarında yüzde 6768'lerdeyiz. KPSS kurslarında şu anda puanlamaya baktığımız zaman ortalamaya inanıyorum ki atamalar Şubat ayında olabilir. 130140 öğretmen adayımız direk atanıyor."

Türkiye derecesi elde eden Esra Topkaya ve Neslihan Yiğit'e plaket takdim edilirken, kurum yetkilisi Fevzi Likoğlu adayların elde ettiği başarıların kendilerini gururlandırdığını ifade etti.

